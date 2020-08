Izrael rezygnuje z aneksji? Palestyna i tak potępia to porozumienie

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) potwierdziły w czwartek, że Izrael zrezygnuje z aneksji okupowanych terytoriów palestyńskich. Palestyńczycy potępili porozumienie między ZEA, Izraelem i USA uznając je za „nagradzanie izraelskiej okupacji” ich terytoriów.

Następca tronu Abu Zabi szejk Mohammad Ibn Zajed napisał na Twitterze, że osiągnięto porozumienie, na mocy którego Izrael wstrzyma się od aneksji terytoriów palestyńskich.

Wysokiej rangi przedstawicielka władz palestyńskich Hanan Aszrawi oskarżyła ZEA o „normalizację” stosunków z Izraelem, czemu Palestyńczycy byli zawsze przeciwni.

„Izrael został nagrodzony za to, co nielegalnie i ustawicznie robił Palestynie od początku okupacji” - napisała Aszrawi na Twitterze. „Proszę nie róbcie mu przysługi” - dodała, zwracając się do władz ZEA.

Czytaj też: Amerykanie wizytują Tajwan. Ostra reakcja Chin, wysyłają myśliwce

PAP/kp