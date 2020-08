Co się dzieje w Poczcie Polskiej?

Po tym jak w ubiegłym tygodniu z zarządu Poczty Polskiej zrezygnował wiceprezes ds. rozwoju, wczoraj rezygnację złożył kolejny wiceprezes. Do zarządu weszły dwie nowe osoby.

Na początku tygodnia z funkcji wiceprezesa ds. rozwoju zrezygnował Tomasza Janka. Było to tylko preludium zapowiadające kolejne zmiany. W środę bowiem rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. logistyki złożył z kolei Paweł Przychodzeń.

Do zarządu weszły dwie osoby. Rada nadzorcza na stanowisko wiceprezesa ds. szkoleń powołała Wiesława Włodka. Wraca on tym samym do zarządu operatora, z którym rozstał się przed ponad rokiem.

Do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oddelegowany został członek rady nadzorczej Krzysztof Falkowski. Przypomnijmy, że wszedł on do rady nadzorczej w ubiegłym tygodniu. Najprawdopodobniej będzie odpowiadał za rozwój.

Według informacji „Pulsu Biznesu” ostanie zmiany to porządkowanie zarządu przez nowego prezesa Tomasza Zdzikota, który próbuje poukładać sobie pracę, a jednocześnie uwzględnić interesy partyjne. Gwałtowne zmiany nie były łatwe do przełknięcia dla zainteresowanych.

Od wczoraj drzwi w Ministerstwie Aktywów Państwowych się nie zamykają – mówi źródło „PB”.

Rada nadzorcza podjęła też uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych. W czwartek ukazało się ogłoszenie w tej sprawie. Na zgłoszenia kandydatów rada czeka do 20 sierpnia.

Poczta Polska odmówiła nam komentarza w tej sprawie.

