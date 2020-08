Kolejny ORLEN Drive już otwarty

Najnowocześniejszy w Europie format drive-through, który pozwala klientom skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu pojawił się na kolejnej stacji w Miejscu Obsługi Podróżnych Wisznia, przy trasie ekspresowej S5, na odcinku Wrocław – Poznań. PKN ORLEN planuje otwarcie dwóch kolejnych tego typu stacji w Warszawie i Wrocławiu

Koncern systematycznie rozwija segment detaliczny wdrażając innowacyjne rozwiązania. To odpowiedź na oczekiwania klientów w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi.

Mocno stawiamy na rozwój segmentu detalicznego, co dostrzegają nasi klienci. Spełniając ich oczekiwania sukcesywnie zwiększamy liczbę naszych stacji i urozmaicamy ofertę. Dobre wyniki, które nawet w trudnym czasie pandemii koronawirusa notuje detal, potwierdzają nasze kompetencje i ambicje biznesowe w tym obszarze. Dają również solidne podstawy do realizacji nowych projektów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Klienci, którzy skorzystają ze stacji ORLEN MOP Wisznia w formacie drive-through, mają do dyspozycji dwie linie umożliwiające zakup produktów gastronomicznych i tankowanie samochodu bez konieczności wysiadania z niego. Dodatkowo, wewnątrz stacji znajduje się samoobsługowy multimedialny kiosk, za pomocą którego można komfortowo zrobić i zapłacić za zakupy. Skraca to czas obsługi klientów.

Pierwszą taką stację PKN ORLEN uruchomił w październiku 2018 r. na MOP Michałowice przy drodze ekspresowej S8, około 50 km od Wrocławia. Podróżni korzystający z tego rozwiązania najczęściej wybierają kawę i hot-doga.

Dwie kolejne stacje ORLEN Drive powstaną w lokalizacjach o równie dużym natężeniu ruchu. Pierwsza zostanie uruchomiona stacja ORLEN Drive we Wrocławiu, przy ul. Granicznej, w pobliżu lotniska. Natomiast druga, zlokalizowana w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia. Obie zaczną działać w połowie 2021 r.

Nieustannie analizujemy trendy i unowocześniamy nasze stacje, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Wdrażanie innowacyjnych usług, w połączeniu z ich wysoką jakością, jest gwarantem utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej. Wyniki pierwszej stacji ORLEN Drive w Michałowicach pokazują, że zmierzamy we właściwym kierunku – mówi Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.

PKN ORLEN wdrożył ostatnio nowoczesne rozwiązania, podwyższając standardy obsługi na stacjach paliw. Na wybranych stacjach ORLEN, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch Mobilnych Kasjerów. Jeden z nich usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako „Szybki Pas”. Umożliwiają one zapłatę tylko za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy. Usługa Mobilnego Kasjera już wkrótce dostępna będzie na blisko 400 stacjach koncernu.

Kierowcy odwiedzający stacje ORLEN mogą korzystać także z aplikacji VITAY z usługą ORLEN Pay. Pozwala ona zapłacić za tankowanie od razu po odłożeniu nalewaka. Zaletą takiej płatności jest samoobsługa, szybkość, otrzymywanie faktury na podane przy rejestracji konto e-mail oraz naliczenie punktów VITAY.

Sprawne tankowanie na stacjach ORLEN odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją ORLEN PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. To możliwie, ponieważ na stacjach ORLEN licznik przy dystrybutorze nie blokuje się na czas płatności, co pozwala kolejnemu kierowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na stacjach ORLEN węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu. To sprawia, że kierowca nie musi czekać w kolejce do dystrybutora, podczas gdy inne stanowiska są wolne.

PKN ORLEN stworzył także na blisko 300 stacjach ORLEN Mobilne Kasy przy drzwiach wejściowych do budynków stacji. To tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie.

PKN ORLEN dysponuje siecią ponad 2800 nowoczesnych stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. To stanowi duży potencjał do dalszego rozwoju nowoczesnych usług. Koncern planuje dalsze wdrażanie rozwiązań proklienckich zarówno na rynku polskim, jak i w pozostałych europejskich lokalizacjach w Czechach, na Słowacji, na Litwie i w Niemczech. Koncern posiada także 86 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 42 stacje CNG.

Orlen/KG