LOTTOBargielChallenge: Zdecyduj, gdzie trafi kolejne 20 000 złotych

Ambasadorem projektu #LOTTOBargielChallenge jest skialpinista Andrzej Bargiel, który jako pierwszy na świecie zjechał na nartach z ośmiotysięcznika K2. Od lat w realizacji pasji wspiera go marka LOTTO.

Bargiel to Kolumb na nartach. Sam sobie rzuca wyzwania, udowadnia sobie i innym, że wszystko jest możliwe, a góry to też świetna zabawa, byle z rozsądkiem. Realizuje marzenia, dąży do celu. W czasach, gdy człowiek dotarł w każdy zakątek ziemi, a pojęcie terra incognita przestaje istnieć, on odnalazł własny, indywidualny sposób na zdobywanie nieznanych terenów. Specjalizuje się w zjazdach narciarskich z ośmiotysięczników. Ujarzmia góry w stylu, jakiego nikt na świecie jeszcze nie próbował. Kieruje narty tam, gdzie jeszcze nikt przed nim nie zjeżdżał. Przeciera nowe szlaki. Pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z wierzchołków K2 oraz Broad Peak.

W ramach akcji specjalnej #LOTTOBargielChallenge aż sześć zwycięskich organizacji promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia otrzyma po 20 000 zł darowizny od Fundacji LOTTO. Łącznie organizacjom przekazana zostanie kwota 120 000 zł.

Teraz każdy może zdecydować, które organizacje otrzymają po 20 000 zł. Wybierać można wśród organizacji wskazywanych przez kolejnych laureatów konkursu #LOTTOBargielChallenge. Na profilu FB marki LOTTO do końca wakacji trwa głosowanie. Po wejściu na

