WIDEO. Czy to koniec zarabiania na kawalerkach?

Im bliżej do września i października, tym niejasna sytuacja się klaruje bardziej. Pandemia COVID-19 nie przestaje wpływać na rynek nieruchomości, zwłaszcza po tym, jak kolejne uczelnie ogłaszają pozostanie w trybie zdalnym. Czy to koniec zarabiania na kawalerkach? Gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym jest Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments

Fakt, że część studentów może nie wrócić na uczelnię faktycznie może się przełożyć na rynek nieruchomości w dużych miastach, gdzie mamy ośrodki akademickie, ale mam wrażenie, że powinniśmy zrozumieć o jak dużych liczbach rozmawiamy. W Polsce wynajmowanych na zasadach rynkowych jest ponad 1 mln mieszkań. Studenci zajmują bardzo niewielką część tych mieszkań. Ostatnie dane GUS-u są sprzed kilku lat, ale pokazują obraz sytuacji. Bardzo często mówi się w Polsce o tym, że większość mieszkań jest wynajmowana w Polsce przez studentów, a wcale tak nie jest.

Dane GUS pokazują, że największą grupą najemców, którzy faktycznie mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, są czterdziestolatkowie. Osoby do trzydziestego roku życia, w tym są studenci, to tylko 20 proc. najmu w Polsce - ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Studentów jest ok 1,2 mln studentów, ale też nie wszyscy studiują w sposób stacjonarny. Studentów stacjonarnych jest ok. 1 mln. 30-40 proc. z nich, to najemcy.

Takich osób, które faktycznie trafiają na rynek najmu, jest ok. 300-400 tys. osób., przy czym okazuje się, że studenci wcale nie najchętniej wynajmują kawalerki, bo kawalerka jest relatywnie drogim mieszkaniem - mówi Bartosz Turek.

Cena najmu przeciętnej kawalerki w Warszawie, to ok. 1400 zł (bez opłat i bez mediów). Sumując, przeciętnie w Warszawie wynajęcie kawalerki kosztuje najemcę 1800 do 2000 tys. zł.

Kawalerka, czy mieszkanie dwupokojowe?”

Ile kosztuje kawalerka i gdzie? Jak kształtują się i będą kształtować ceny mieszkań, a jak czynsze? Jaki typ mieszkania wolą studenci, a jaki wolą inne typu klientów? Jakie mieszkanie pod inwestycję kupić, jeśli chcemy maksymalizować skuteczność takiej inwestycji? Pod kogo kupować mieszkanie?

ZOBACZ CAŁY WYWIAD:

mw

CZYTAJ TEŻ: Opluli rocznicę 1920. Morawiecki ostro do prezesa RASP

CZYTAJ TEŻ: Alarmujące wieści. Ten kraj zostanie zamknięty z powodu COVID-19?

CZYTAJ TEŻ: Prezydent… Biden? Ten sondaż wstrząsnął USA!

CZYTAJ TEŻ: Czterodniowy dzień pracy pomoże Niemcom uratować gospodarkę?