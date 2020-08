Wojna między Tuskiem a Platformą? Zarobił miliony, a nas śmie pouczać?

Politycy Platformy Obywatelskiej czują się bardzo dotknięci ostatnimi przytykami Donalda Tuska. Podejrzewają go nawet o wspieranie projektu Szymona Hołowni. „Sam zarobił miliony w Brukseli, a nas śmie pouczać. My mamy biedować. Broniliśmy go, gdy prawica wyciągała mu ile będzie zarabiał jako szef Rady Europejskiej, broniliśmy też jego innych decyzji, ale już dosyć” – mówi poseł KO w rozmowie dziennikarzami tygodnika „Wprost”. To nie jedyne ciekawe informacje o Tusku.

Słowne przepychanki między Tuskiem a opozycją zaczęły się po przegłosowaniu w Sejmie podwyżek m.in. dla parlamentarzystów. Informator Wprost.pl twierdzi, że sytuacja opozycji to nie jedyny problem Tuska.

(…) były premier nie jest zadowolony z sytuacji, w której znajduje się poza obiegiem politycznym w Unii Europejskiej. Kiedyś Tuska od razu łączyli z Merkel, kiedy do niej dzwonił. Teraz Merkel oddzwania do Donalda po tygodniu. A on czuje, że traci na znaczeniu nie tylko w Polsce, ale i w Europie — czytamy.

Opozycja zła na Tuska

Posłów KO miała zaboleć krytyka ze strony byłego premiera.

Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę — napisał Tusk na Twitterze.

Sam zarobił miliony w Brukseli, a nas śmie pouczać. My mamy biedować. Broniliśmy go, gdy prawica wyciągała mu ile będzie zarabiał jako szef Rady Europejskiej, broniliśmy też jego innych decyzji, ale już dosyć — powiedział poseł KO.

Podkreślił też, że niskie pensje klasy politycznej są winą Tuska, który na lata zamroził wynagrodzenia w budżetówce.

Tusk tak samo jak i Roman Giertych, który też nas zaatakował za podwyżki, zamierza wspierać polityczny projekt Szymona Hołowni, dlatego postawił na osłabienia albo wręcz rozbicie Platformy — powiedział też rozmówca serwisu.

Podejrzewa on też, że Donald Tusk postanowił zemścić się na Rafale Trzaskowskim, za to, że w czasie kampanii prezydenckiej odesłał byłego premiera i lidera PO na emeryturę.

Jedno jest pewne. Donald Tusk tak łatwo od wpływu na polska politykę nie da się oderwać.

wPolityce.pl/kp