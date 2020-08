Dodatkowe 1,1 mld zł na pożyczki dla przedsiębiorców

Dodatkowe 1,1 mld zł z Funduszy Europejskich na pożyczki dla przedsiębiorców, finansowane są z programu Inteligentny Rozwój. To środki w ramach pakietu pomocowego UE, liczącego ponad 14 mld zł

Dziś wraz z koniecznością zainteresowania przedsiębiorców zwiększamy go o kolejne 1,1 mld z - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej - Pożyczki płynnościowe to kolejny element pakietu antykryzysowego. To srodki, które mamy jeszcze w ramach funduszy europejskich i one nie mają czekać na lepsze czasy, one muszą pracować już teraz.