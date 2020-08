Minister Szumowski zrezygnował ze stanowska

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski poinformował, podczas konferencji prasowej że podaje się do dymisji.

Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Od razu uprzedzam wszystkie pytania, nigdzie nie znikam. Pozostaję posłem i pozostaję w przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (…), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów - przekazał minister.