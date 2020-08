Grupa Wyszehradzka wspólnie ws. Białorusi

Wzywamy władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu, do przestrzegania praw i wolności człowieka, a także do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów - napisali we wspólnym oświadczeniu prezydenci Grupy Wyszehradzkiej

Prezydenci Polski Andrzej Duda, Czech Milosz Zeman, Słowacji Zuzana Czaputova i Węgier Janos Ader wyrazili we wspólnym oświadczeniu wydanym w środę swoje „najgłębsze zaniepokojenie wyborami prezydenckimi, których wynik nie został uznany przez białoruskie społeczeństwo”.

Jak zaznaczyli, jako członkowie UE i NATO, uznają oni uzasadnione aspiracje Białorusinów oraz dążą do pokojowego i zgodnego z prawem rozwiązania obecnego kryzysu na Białorusi.

Wzywamy władze Republiki Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania oraz do przestrzegania podstawowych praw i wolności człowieka, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów - oświadczyli przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Prezydenci podkreślili swoje wsparcie dla prawa Białorusi do wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów prezydenckich.

Jak zaznaczyli, z zadowoleniem przyjmują zwołanie Rady Europejskiej, które ma się odbyć w środę w formule telekonferencji, w celu podjęcia wszelkich niezbędnych środków - zgodnie z duchem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - w celu ustanowienia dialogu między przedstawicielami władz białoruskich a społeczeństwem oraz rozważenie działań solidarnościowych z narodem białoruskim.

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wezwali też wszelkie podmioty zagraniczne do powstrzymania się od działań podważających niezależność i suwerenność Białorusi.

PAP/ mk

