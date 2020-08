Francja: dzienna średnia jak w najgorszym okresie pandemii

Liczba nowych zakażeń koronawirusem wykrytych we Francji w ciągu ostatniej doby wyniosła 3776 - poinformowały w środę francuskie władze. Tygodniowa średnia zakażeń wzrosła do 2621 i osiągnęła poziom porównywalny do kwietnia, kiedy pandemia rozprzestrzeniała się najszybciej - pisze Reuters

Ministerstwo zdrowia Francji podało, że na Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 17 chorych i łączny bilans ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi teraz w kraju 30 468.

W sumie od początku epidemii zakażone SARS-CoV-2 zostały we Francji 225 043 osoby. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba chorych na Covid-19 leczonych w szpitalach spadła o 17, a osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii o sześć - do 374.

Ministerstwo pracy Francji ogłosiło we wtorek, że noszenie maseczek w miejscu pracy będzie obowiązkowe z wyjątkiem biur, w których pracuje tylko jedna osoba. Resort zarekomendował też utrzymanie w miarę możliwości pracy zdalnej. W poniedziałek francuska Agencja Zdrowia Publicznego podała, że do prawie jednej czwartej nowych zakażeń SARS-CoV-2 dochodzi w miejscach pracy.

PAP/ mk

