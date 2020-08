Rada Koordynacyjna ma zorganizować pokojowe przekazanie władzy

Rada Koordynacyjna, powołana przez kandydatkę w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłanę Cichanouską, mianowała w środę prezydium, do którego weszło siedem osób. Są to m.in. noblistka Swiatłana Aleksijewicz i były minister kultury Paweł Łatuszka

Wśród członków prezydium zwraca uwagę obecność Aleksijewicz, białoruskiej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, która często zabiera głos na tematy polityczno-społeczne i jest krytykiem obecnych władz Białorusi.

W prezydium zasiądą również współpracowniczka Cichanouskiej, przedstawicielka sztabu niezarejestrowanego kandydata w wyborach Wiktara Babaryki Maryja Kalesnikawa, prawnik Cichanouskiej Maksim Znak, a także Wolha Kawalkawa z jej sztabu.

Kolejna osoba to były dyplomata i minister kultury, a do poniedziałku dyrektor Teatru im. Janki Kupały Paweł Łatuszka. Został on zwolniony za poparcie protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym.

Członkiem prezydium został również robotnik z mińskiej fabryki traktorów Siarhiej Dyleuski, wytypowany przez pracowników na ich reprezentanta. Siódmą osobą jest Lilija Ułasawa, mediatorka międzynarodowa.

Utworzenie Rady Koordynacyjnej, jako platformy społecznej do zorganizowana pokojowego procesu przekazania władzy w ramach przepisów białoruskiego prawa, zainicjowała przebywająca za granicą Cichanouska.

Według prezydenta Alaksandra Łukaszenki Rada to projekt mający na celu przejęcie władzy na Białorusi.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Unijni przywódcy dziękują Polsce za inicjatywę szczytu na temat Białorusi