Ostrożne podejście do przyszłości

COVID-19 spowodował gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i i dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych poczynając od połowy marca. Podchodzimy ostrożnie do przyszłości i przewidujemy że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc. To około 1 pkt proc. mniej od krajowego konsensusu rynkowego i tyle samo co wskazują prognozy MFW i KE – napisał wiceminister finansów Piotr Patkowski