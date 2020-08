Protesty na Białorusi jak pucz w 1991 r. w ZSRR?

Pracodawcy RP wspólnie z pozostałymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego zaproponowali stronie rządowej podwyższenie stawki płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł, podali Pracodawcy RP. Oznaczałoby to równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,3 zł brutto z obecnych 13 zł.