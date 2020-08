TOP 5 zaskakujących zapisów w polisie mieszkaniowej

Ubezpieczenie od skutków burzy, zalania, kradzieży z włamaniem, a nawet OC w życiu prywatnym, które uratuje cię przed ponoszeniem kosztów remontu mieszkania sąsiada, gdy go zalejesz. To wszystko znajdziesz w polisie mieszkaniowej LINK4, ale to nie wszystko! Zobacz, co jeszcze się w niej kryje, a ty nawet o tym nie wiesz.

1. Pomoc prawnika

Nie każdy z nas jest i nie każdy musi być prawnikiem. Nie musimy znać kodeksów, nie musimy umieć pisać pism prawnych. Od tego są eksperci, którzy służą swoją pomocą podczas rozmowy telefonicznej i w ramach ubezpieczenia przygotują opinie i pisma prawne.

2. Opłacenie hotelu

Czasem po przykrym wydarzeniu dom czy mieszkanie nie nadają się do użytkowania. W przypadku tragedii zapewne z pomocą pospieszy rodzina lub przyjaciele, ale LINK4 też nie zostawia klientów samych i – do kwoty 200 złotych za dobę - opłaca pobyt w hotelu, nawet do 8 nocy.

3. Ubezpieczenie ubrań

Nie tylko mury, nie tylko szyby, nie tylko kosztowności, dzieła sztuki czy sprzęt, który mamy w domu, ale nawet ubrania są pod ochroną ubezpieczyciela w trakcie trwania polisy. Więc gdybyśmy np. w pożarze czy powodzi stracili też ubrania, to LINK4 zwróci nam za nie pieniądze.

4. Domek letniskowy

Takiego rodzaju nieruchomości nie można ubezpieczyć osobno, ale jako dodatek do podstawowego ubezpieczenia mieszkania już tak. Miejsce naszych letnich wypadów będzie ubezpieczone od m. in. pożaru, eksplozji, silnego wiatru, zalania, a nawet upadku drzew i masztów.

5. Koszty akcji ratowniczej

Jeśli u sąsiadów wybucha pożar i strażacy muszą dostać się tam przez nasze mieszkanie nie ma mowy, by jakoś szczególnie uważali na szyby, dywany czy inne wyposażenie. Najważniejsze w tym momencie jest ratowanie ludzkiego życia. Jednak koszty takich zniszczeń pokryje LINK4. Zrobi to także wtedy, gdy – w poszukiwaniu przecieku - trzeba będzie rozkuć łazienkę. Tu obowiązuje limit do 10 tysięcy złotych.

To tylko część elementów składających się na polisę mieszkania LINK4. Pełna oferta - a także ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączania odpowiedzialności, z którymi należy się bezwzględnie zapoznać – znajdują się na stronie www.link4.pl. O wszystkim opowiedzą też doradcy dyżurujący pod numerem 22 444 44 44 oraz działający w trybie zdalnym, współpracujący z LINK4 agenci. Wszystkie ubezpieczenia LINK4 można kupić bez wychodzenia z domu, co jest ważne zwłaszcza w czasie pandemii.