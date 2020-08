To zła wiadomość dla Rosji! Turcja odkryła ogromne złoża gazu

Turcja dzięki odkryciu największych w swojej historii złóż gazu na Morzu Czarnym będzie mogła uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Nie stanie się to z dnia na dzień, jak twierdzi prezydent kraju Tayyip Erdogan rozpocznie to „nowy okres” dla tego państwa

Prezydent Turcji już jakiś czas temu zapowiadał, że ogłosi „dobre nowiny”. W piątek rano pojawiły się przecieki, że chodzi o odkrycie złóż gazu, które po południu Erdogan potwierdził. Prezydent przekazał, że na Morzu Czarnym odkryto największe złoża gazu w historii kraju. Ich wielkość szacowana jest na 320 miliardów m3. To zdecydowanie mniej, niż zapowiadano w porannych wyciekach, bo Reuters pisał nawet o 800 mld m3. Turcja jednak nie zamierza na tym poprzestać i zapowiada dalsze poszukiwania złóż.

Odkrycie to odmieni sytuację polityczno-gospodarczą kraju, do tej pory całkowicie uzależnionego od dostaw gazu. Jeszcze do niedawna, połowa a w ubiegłym roku 1/3 importowanego surowca pochodziła z Rosji. Erdogan od jakiegoś czasu zaczął bardziej uniezależniać się od dostaw rosyjskiego gazu. Doszło nawet do tego, że jednego z gazociągów dostarczającego gaz z Rosji nie uruchomiono ponownie po obowiązkowej przerwie techniczno-serwisowej.

Turcja zużywa ogromne ilości gazu. W 2019 roku zużyto go aż 44 mld m3. Za konsumpcję około 1/3 odpowiadają gospodarstwa domowe. Kolejną trzecią część zużywa produkcja energii. W tym roku zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. To ogromny wydatek dla Turcji – bo aż 41 mld dolarów. Odkrycie złóż, które może uniezależnić całkowicie kraj od dostaw gazu na 5-7 lat będzie sporym odciążeniem budżetu.

Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Według źródeł Reutersa, uruchomienie wydobycia i produkcji, to kwestia co najmniej 4 do 6 lat. Bardziej prawdopodobnie że nawet 7 do10 lat. Koszt uruchomienia wydobycia również nie jest mały, bo to 2-3 mld dolarów. Rosjanie mogą więc jeszcze jakiś czas spać spokojnie, ale już powinni zacząć się martwić co zrobią ze swoim gazem.

businessinsider.com.pl/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Baltic Pipe ze szpiegostwem w tle