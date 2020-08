A.Duda dla „Sieci”: Obrażanie się w polityce nie istnieje

Uważam, że zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy także w 2023 r. jest możliwe. Jeżeli uda się tej formacji uniknąć efektu obserwowalnej arogancji władzy, co najbardziej ludzi denerwuje. Jeżeli uda się obronić Polskę przed kryzysem gospodarczym, utrzymać miejsca pracy, wrócić na drogę dynamicznego rozwoju. Jeśli miałbym coś kolegom doradzać, to powiem tak: bądźcie blisko ludzi. I ja tego będę pilnował − Michał Karnowski i Marcin Wikło rozmawiają na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci” z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym ponad miesiąc po wyborach dzieli się swoimi refleksjami na temat długiej kampanii wyborczej. Komentuje m.in. przesunięcie terminu głosowania i zwraca uwagę, że posługiwanie się przez opozycję w tamtym czasie koronawirusem było niedopuszczalne.

Nie zapominam o tym, dlatego oceniając tamte wydarzenie, musimy o tych kontekstach pamiętać. Powtarzam: najlepszym rozwiązaniem byłyby wybory 10 maja przy urnach. Dziś wiemy, że to było możliwe. […] Straszenie Polaków i rozpętywanie histerii wokół wyborów było czymś wysoce nagannym. Apelowałem wówczas o odpowiedzialne podejście i przygotowanie wyborów najbezpieczniej, jak się da. Pamiętam, jak byłem atakowany, kiedy powiedziałem, że pójście na głosowanie nie różni się zasadniczo od pójścia do sklepu. Życie pokazało, że miałem rację. Dlatego, wracając do pana Kosiniaka-Kamysza, powinien mieć pretensje do swoich sojuszników, bo rzeczywiście, gdyby nie te zachwiania terminami wyborów, to miałby wielką szansę, by stać się liderem opozycji. Byłaby to ciekawa sytuacja – wyjaśnia prezydent.

Prezydent Duda mówi także o tematach podejmowanych przez opozycję podczas kampanii. Komentuje także przeprowadzony na niego atak jako „obrońcy pedofila”.

Mogę mieć żal przede wszystkim do pewnej redakcji, że na takie metody poszła. […] Były to gry nieuczciwe, bardzo brzydkie, nie fair. I wiem, że mnie za to nie przeproszą. Ale co mam z tym zrobić? Obrazić się na rzeczywistość, na to, że za wszelką cenę chcieli wygrać? Mam udawać, że ich nie ma? Trudno, musimy jako naród iść wspólnie dalej. Natomiast media nie powinny się w ten sposób zachować i do tej redakcji mam ogromne pretensje. Uważam, że było to przekroczenie wszelkich zasad, które obowiązują w świecie mediów. […] Powiedziałem panu Rafałowi Trzaskowskiemu: „Media zachowały się nieuczciwie. Wy mieliście prawo ten temat wykorzystać, mieliście prawo nie zgadzać się z moją decyzją. A ja, jeżeli podjąłem taką decyzję, a uważam, iż ona była słuszna, miałem prawo jej bronić”. Dodam teraz: to jest właśnie obowiązek prezydenta, który nie może się od pewnych decyzji uchylić.

Prezydent odnosi się także do krytykowanej przez opozycję, szczególnie lewicową - ogłoszonej przez niego karty rodziny.

To było odczytanie przede wszystkim tego, jakie są po tamtej stronie zamiary: żeby coraz bardziej ideologizować naszą rzeczywistość, przenikać wszystkie sfery naszego życia. To tam są ambicje, żeby zmieniać nasze życie bez naszej zgody. Nikogo nie atakowałem, zawsze podkreślam, że każdy obywatel, niezależnie od tego jakie ma przekonania, jakie wyznaje wartości, zasługuje na szacunek. Powiedziałem jednak wyraźnie, że mamy prawo bronić wartości, które wyznaje zdecydowana większość Polaków. I będziemy to konsekwentnie robić. Karta rodziny to jedno z moich ważniejszych zobowiązań wyborczych. I będę go przestrzegał.

