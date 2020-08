Forum Wizja Rozwoju: Demografia a rynek pracy

To rynek pracy wpływa na demografię i, mówiąc o kobietach, warto pytać czy matka wychowująca liczną rodzinę istotnie jest, jak zwykło się uważać, „nieaktywne zawodowo”. Trudno bowiem utrzymywać, że kobiety wychowujące dzieci nie „dokładają się” do rozwoju gospodarki swojego kraju, jego rynku pracy, przyszłego bogactwa.

Moderatorem dyskusji podczas panelu „Wpływ demografii na rynek pracy” był Maciej Wośko – Redaktor naczelny miesięcznika „Gazeta Bankowa” i portalu wGospodarce.pl.

W nadchodzących latach Polskę czeka wyraźny spadek liczby ludności. Jednak w przypadku rynku pracy, bardziej istotny od malejącej ogólnej liczby ludności okazuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, a więc osób pomiędzy 18. a 64. rokiem życia. Jakie konsekwencje niesie to dla polskiego rynku pracy?.

Co z rynkiem pracy w sytuacji gdy zmiany demograficzne prowadzić mogą do kryzysu? Czy te zmiany są problemem, a może szansą na zmiany w systemie? O tym rozmawiali eksperci, podczas panelu Wpływ Demografii na Rynek Pracy, podczas III Edycji gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju.

Początek roku 2020 byś świetny jeśli chodzi o polski rynek pracy – jego początek stanowiły rekordy jeśli chodzi o niskie bezrobocie, jednak pandemia koronawirusa spowodowała tu pewne pogorszenie. Mimo to obecność Tarcz antykryzysowych sprawiła, iż obecnie te wyniki, choć słabsze, nadal nie są najgorsze. Co to znaczy dla przyszłości rynku pracy w Polsce?

Dominik Rozkrut, prezes GUS, wskazuje:

Spada liczba urodzeń, zwiększa się średni wiek urodzenia dziecka, decyzje prokreacyjne kobiet sprawiają, że dzieci rodzą się później – to wszystko ma ostateczny związek z dzietnością a także z procesami demograficznymi. Zmienia się struktura społeczeństwa, a to znaczy, że przesuwają nam się roczniki – a to wpływa na rynek pracy.”

Co to oznacza? Zdaniem szefa GUS:

Te liczby nie wpływają tylko na rynek pracy ale zmieniają też rynek popytowy, wpływają na usługi etc.”

Z kolei Piotr Szukalski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, prof. nadzwyczajny w katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ poruszył kwestię zmian demograficznych:

Zmiany demograficzne lokalnie bardzo często rzutują w sposób automatyczny i wzmacniający.”.

Jak dodał:

Dzięki koronawirusowi „odkryliśmy” pracę zdalną, co wpływa na to, że osoby mieszkające z dala od swoich miejsc pracy nagle mogą uczestniczyć aktywnie w zadaniach, prowadzić życie zawodowe.

„Demografia nie kreuje tylko problemów na rynku pracy ale także – pewne rozwiązania” – podsumował.

Tymczasem Judyta Kruk – rzecznik stowarzyszenia „Związek Dużych Rodzin” Trzy Plus wskazała na problemy kobiet:

Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że nadal brakuje mechanizmów dających poczucie bezpieczeństwa dla rodzin jako takich” – wskazała dodając: „To rynek pracy wpływa na demografię i, mówiąc o kobietach, warto pytać czy matka wychowująca liczną rodzinę istotnie jest, jak zwykło się uważać, „nieaktywna zawodowo”. Trudno bowiem utrzymywać, że kobiety wychowujące dzieci nie „dokładają się” do rozwoju gospodarki swojego kraju, jego rynku pracy, przyszłego bogactwa i tak dalej.” Niestety, obecnie wiele kobiet stoi nie tyle przed „wolnym wyborem” co do posiadania dzieci, lecz po prostu dostrzegając zagrożenia dla bytności swojej i potomstwa nie decyduje się na nie. To są problemy na które nasze matki czy babki nie natrafiały.” – wskazała Kruk.

