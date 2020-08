Wykorzystaliśmy trudny czas na przemodelowanie [WYWIAD]

Rozmowa z Robertem Nowickim, wiceministrem rozwoju podczas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Arkady Saulski: Obecną, III już edycję Forum Wizja Rozwoju zdominował temat koronawirusa i spowolnienia, które ten wywołał. A jak spowolnienie to i Tarcze Antykryzysowe i inne formy rządowego wsparcia dla firm. Proszę powiedzieć, jak wygląda obecna dyskusja na ten temat podczas forum?

Robert Nowicki: Liczba zachorowań wzrasta, jednak cieszę się, że mimo to udało nam się spotkać na tym forum. Forum złożone z trzech słów – Forum, czyli dialog, Wizja czyli koncepcje, wreszcie Rozwój, czyli to jak będzie ewoluować nasza gospodarka w przyszłości. Polski rząd wspiera gospodarkę od 2015 roku, jednak obecna pandemia była sytuacją nieprzewidywalną i widać, że ta niepewność, ta nagłość zdeterminował stan gospodarki. Tarcze, które stworzyliśmy miały kilka zadań – obrona rynku pracy, utrzymanie płynności i niezachamowanie procesu inwestycyjnego. Stąd Tarcza Antykryzysowa, bon turystyczny, 12 mld rządowych inwestycji lokalnych. To wszystko kilkadziesiąt miliardów złotych inwestycji.

Pandemia pokazała znaczenie tego gdzie znajduje się kapitał, gdzie te pieniądze trafiają. Kryzys 2008 roku pokazał, że podmioty z zagranicznym kapitałem wycofują go z rynków zagranicznych (czego dowodem jest chociażby działanie Banku Irlandzkiego, który wycofał swój kapitał z zagranicznych rynków). Zahamowanie tak na poziomie mentalnym jak i biznesowym tego strachu inwestycyjnego było naszym głównym celem. A że same Tarcze miał kilka odsłon, cóż, to wynik nieprzewidywalności sytuacji i efekt tego, że potrafiliśmy dostosować nasze działania. Teraz nasze statystyki prezentują się lepiej niż w inych krajach, tak będziemy mieli spadek ale nie będzie on tak dotkliwy jak u naszych partnerów. Dziś musimy zastanowić się jak będzie wyglądać polska i zagraniczna gospodarka.

Ale w Forum uczestniczą też prywatni przedsiębiorcy – jakie z ich strony padają pytania, jeśli chodzi o rządowe wsparcie w kryzysie czy spowolnieniu jakie będą miały miejsce?

Te pytania można podzielić na kilka części – pierwsza to jednak pochwała dla szybkości naszych działań, i to mówią nawet przedsiębiorcy, którzy nie zgadzają się z nami politycznie. Ale polska racja stanu wymagała od nas tego byśmy podjęli działania i zanieśli pomoc natychmiast.

Szybkość reakcji była ważna?

Tak, bardzo, a także dopasowanie instrumentów i ochrona konkurencyjności. Ten kto uczciwie płacił podatki i zatrudniał ten szybko dostawał pomoc a dzięki temu nie została zachwiana jego działalność. Inne pytania dotyczyły obaw o przejęcie,. W kryzysie kupuje się akcje, których ceny spadają – dlatego w ramach pomocy zależało nam na obronie przed przejęciami. Nie, nie jesteśmy przeciwni kapitałowi zagranicznemu, jak nam się zarzuca, wręcz przeciwnie – wszelkie badania pokazują, że wiarygodność Polski urosła. Ale są i inne elementy – obecność wojsk USA także na to wpływa.

Armia USA jako gwarant stabilności.

Tak jest! Ale też pytania o ewentualny drugi lockdown (którego na pewno nie będzie, bo gospodarka nie może sobie nań pozwolić), wsparcie, płynność – to wszystko po to by polskie przedsiębiorstwa dysponowały kapitałem.

Jaka jest więc rola Ministerstwa Rozwoju, tak dotychczas jak i w, niepewnej, przyszłości?

MR pełniła wiodącą rolę w tworzeniu tych przepisów, a gospodarka to system naczyń połączonych – my jako MR odpowiadamy za liczne dziedziny, także np. budownictwo i mieszkalnictwo. Wykorzystaliśmy więc trudny czas na przemodelowanie pewnych kwestii dotyczących tych dziedzin. Dodajemy środki w ramach dialogu z samorządami, choćby fundusz inwestycji lokalnych, fundusz inwestycji mieszkaniowych, który wesprze samorządy w realizacji inwestycji mieszkaniowych – nasz resort musi realizować te programy i założenia.

