Tarcza antykryzysowa jako element nowego ładu gospodarczego

Tarcza antykryzysowa to 5 filarów: ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, inwestycje publiczne.

Moderatorem dyskusji panelowej był Maciej Wośko, redaktor naczelny miesięcznika „Gazeta Bankowa” i portalu wGospodarce.pl.

W dyskusji udział wzięli m.in: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Zbigniew Krysiak, prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana, Robert Nowicki, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Proces, który przechodzi gospodarka, możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy to impulsy subwencyjne i dotacje, które pomagają firmom obniżyć koszty. Drugi to utrzymanie płynności finansowej, a trzeci to inwestycje.

Bardzo dużą rolę odgrywają tu instytucje finansowe, które dzięki narzędziom Tarczy antykryzysowej pomagają podtrzymywać płynność finansową i tworzyć możliwości inwestycyjne dla firm.

Zależy nam na zrównoważonym rozwoju i utrzymaniu dobrej koniunktury polskiej gospodarki. Pomoc z Tarczy Antykryzysowej była niezbędna. Teraz stawiamy na kierunkowe wsparcie i inwestycje. Wzrost gospodarczy to lepsza przyszłość dla nas wszystkich - mówił min. Robert Nowicki z MR.

opr/gr