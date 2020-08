Polska miedź lub srebro w co 8. smartfonie na świecie

Statystycznie w co 8. smartfonie na świecie jest polska miedz lub srebro – podkreślił w poniedziałek prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, który wziął udział w Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

W swoim wystąpieniu podczas panelu „Jakim krajem będziemy w 2050 roku?” szef KGHM zwrócił uwagę, że w przypadku KGHM szczególny wpływ na kondycję spółki ma sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna w świecie. Zauważył, że mimo sytuacji wywołanej przez epidemię koronawirusa producent odnotował bardzo dobre półrocze; panuje też optymizm co do rozwoju ekonomicznego w branżach, w których używa się srebra i miedzi. Statystycznie w co 8. smartfonie w świecie jest nasza miedź lub nasze srebro – zauważył.

Jak powiedział szef KGHM, jest pełen optymizmu na temat tego, jak Polska będzie wyglądała w 2050 r., zwracając uwagę m.in. na skuteczność i umiejętność Polaków w wykorzystaniu unijnych środków, które otrzymamy w najbliższych latach.

Z tego bardzo dużo pieniędzy - to jest właściwie jedna trzecia tych kwot - na transformację energetyczną. To jest jeden z trendów, który nam służy, który jest istotnym trendem również dla naszej spółki – zaznaczył.

Według Chludzińskiego, w ostatnim czasie jako kraj pokonaliśmy „ogromną drogę”, a dane z ostatnich lat pokazują, że aglomeracja warszawska ma lepsze wskaźniki PKB per capita niż np. Wiedeń czy Salzburg. Patrząc na cyfry i na wskaźniki, w wielu miejscach jesteśmy znacznie lepsi, niż o sobie myślimy – podkreślił.

Uczestnicząca w debacie członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej PKN ORLEN Patrycja Klarecka podkreśliła, że fuzja z Lotosem przede wszystkim ma pomóc w zbudowaniu koncernu multi-energetycznego, który będzie w stanie w znaczący sposób wpływać na to, co się dzieje od strony ekonomicznej, biznesowej w naszej części Europy i nie tylko.

_Mamy szansę, jako koncern taki duży, wzmocniony, rzeczywiście zająć się technologiami, których dzisiaj jeszcze nie ma, czy technologiami wodorowymi, czy w zakresie odnawialnych źródeł energii - powiedziała.

Dodała, że założenia unijne do 2050 r. przewidują pełną neutralność emisyjną, co będzie wymagało bardzo dużych nakładów.

W ocenie Klareckiej, Polska ma w tej chwili potencjał, żeby rzeczywiście zacząć konkurować z największymi gospodarkami świata, aby w oparciu o innowacje stworzyć zupełnie nowe przewagi konkurencyjne.

Polska gospodarka jest dzisiaj jedną z 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie (…) Dzisiaj jesteśmy w stanie naprawdę stać się liderem zmian w wielu aspektach, które zadzieją się na świecie - uznała.

Prezes Grupy LOTOS Paweł Jan Majewski zwrócił uwagę, że transformacja energetyczna, która nieuchronnie zmierza do tego, aby bardziej dbać o planetę, zdeterminuje rzeczywistość gospodarczą, jaką będziemy mieli w 2050 r.

Wydaje się, że za 30 lat paliwa, które w tej chwili nazywanym alternatywnymi, w miksie paliwowym będą miały zdecydowanie dominującą rolę, to też my już teraz, nie czekając na to, co się wydarzy, budujemy kompetencje w obszarze paliw alternatywnych. Skupiamy się przede wszystkim na technologiach wodorowych, ale pamiętamy także o LNG, o CNG, o naszym niebieskim szlaku, czyli o sieci stacji do ładowania samochodów elektrycznych - powiedział Majewski.

Z kolei wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon zauważył, że dostępność i koszt pieniądza są istotnymi czynnikami, które wypłyną na naszą przyszłość. Przypomniał, że dziś przedsiębiorcy mogą korzystać z bardzo wielu instrumentów wsparcia, wskazując na rządowe tarcze antykryzysowe.

W tych statystykach, które my prowadzimy, dotyczących instrumentów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ponad 30 tys. przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia, przede wszystkim z instrumentów gwarancyjnych – wyliczył.

Według wiceprezesa BGK, innowacje i umiejętność wdrażania najnowszych technologii to elementy, dzięki którym Polska ma szansę stać się liderem ekonomicznym Europy. W tym kontekście wymienił też budowę CPK, co - w jego ocenie - będzie olbrzymim impulsem dla gospodarki oraz m.in. postawienie na polską naukę. W 2050 wyobrażam sobie, że w rankingi szanghajskim w pierwszej dziesiątce światowych uczelni będzie co najmniej jedna polska uczelnia – mówił Kocon.

Uczestnicy rozpoczętego w poniedziałek dwudniowego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni dyskutują o perspektywach i kierunkach rozwoju rożnych obszarów polskiej gospodarki. Centrum konferencyjne znajduje się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W poniedziałek w Forum wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

