W Gdyni trwa największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce

Za nami pierwszy dzień III Forum Wizja Rozwoju. W budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się dzisiaj aż 48 paneli w 15 blokach tematycznych. Dwudniowe wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego, który uroczyście otworzył tegoroczną edycję Forum

W poniedziałek, 24 sierpnia oficjalnie rozpoczęła się III edycja Forum Wizja Rozwoju. Chwilę później ruszyły panele z bloków tematycznych: Morska Energetyka Wiatrowa, Gospodarka Narodowa, Technologie Innowacyjne, Ekonomia i Rynek Pracy, Finanse, Edukacja, Badania i Rozwój dla Gospodarki, Inwestycje, Pakt dla Przedsiębiorców, Wyzwania oraz Gospodarka Morska. Wystartowało też wydarzenie towarzyszące II edycji Forum Wizja Rozwoju - Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz Hackaton, czyli maraton programowania, który potrwa do końca drugiego dnia Forum. Na zwycięzców tegorocznego Hackatonu czeka łączna pula nagród w wysokości 20 tysięcy złotych. W dalszej części dnia do puli debat dołączyły spotkania z bloków tematycznych: Współpraca Gospodarcza, Srebrna Gospodarka, Forum Partnerów.

Nasz okręt flagowy Europy Centralnej stoi dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także wielkimi szansami i możliwościami. – mówił Premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej - Pierwsze miesiące udowodniły, że umiemy radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie z problemami gospodarczymi.

Tak jak w latach poprzednich, nie zabrakło tematów najbardziej istotnych dla polskiej gospodarki. Tradycyjnie duże zainteresowanie budziło wystąpienie prezesa Orlenu, Daniela Obajtka.

W poniedziałkowych panelach nie zabrakło także ekspertów Lotosu.

Grupa LOTOS czuje się odpowiedzialna za to, co czeka nasz kraj w przyszłości. Działalność i rozwój naszego koncernu bezpośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne kraju. - mówił Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. - Obecnie Polska stoi w obliczu transformacji energetycznej, widzimy, jak zmienia się sektor paliwowo-energetyczny. Przejęcie Grupy LOTOS przez PKN Orlen pozwoli stworzyć dużego gracza konkurencyjnego w regionie, który dołączy do światowej czołówki.