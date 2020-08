150 mln zł z unijnych funduszy na innowacyjne projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, adresowanym do małych i średnich przedsiębiorców ze wschodniej Polski na inwestycje dotyczące wprowadzania innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, poinformowała PARP

Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca może otrzymać także pomoc w dostosowaniu procesów zachodzących w firmie do sytuacji epidemiologicznej. Warunkiem jest przynależność do ponadregionalnego klastra lub izby gospodarczej, obejmującego firmy z terenów co najmniej dwóch województw.

Innowacje to nowe miejsca pracy, większe wpływy do lokalnych samorządów i w końcu szansa na podbicie zagranicznych rynków, bo przecież innowacyjne produkty bywają doskonałym towarem eksportowym. I, co najważniejsze, innowacyjna firma działa nie tylko na swoją korzyść, ale także miasta i makroregionu, w którym się mieści - powiedziała zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP Mariola Misztak-Kowalska, cytowana w komunikacie.

Firma, która chce wziąć udział w konkursie musi mieć przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku. Powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego - np. klastra lub izby gospodarczej od co najmniej sześciu miesięcy. Takie powiązanie (klaster, izba gospodarcza) to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw (spośród następujących: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Musi prowadzić działalność od co najmniej roku.

Pieniądze, otrzymane w konkursie mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro. Wsparcie może wynieść maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych.

Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Nabór kończy się 24 września br.

