Badania potwierdzają - Polacy wybierają Orlen

ORLEN to najbardziej rozpoznawalna marka stacji paliw, którą Polacy darzą także największym zaufaniem i sympatią – wynika z najnowszego badania Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. To przekłada się na wyniki finansowe segmentu detalicznego PKN ORLEN, które tylko w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 1,4 mld zł

Według badania IBRiS, 92 proc. ankietowanych i aż 96 proc. aktywnych kierowców oraz tyle samo spośród tych, którzy tankują przynajmniej raz w tygodniu, zna ORLEN i utożsamia go z polską marką. Stacje należące do koncernu są także najbardziej lubianymi przez Polaków i wskazywanymi jako te, które chcieliby mieć w najbliższej okolicy. Tak zadeklarowała blisko połowa badanych. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, ORLEN poprawił jeszcze swój wynik.

Segment detaliczny to jeden z filarów naszej działalności, który nawet w trudnym czasie pandemii przynosił zyski i korzystnie wpływał na pozycję finansową spółki. Dynamicznie go rozwijamy i to przynosi zakładane efekty. Inwestujemy w naszą sieć, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją. Nieustannie podnosimy ich standard i rozszerzamy ofertę, dbając, by stacje spełniały oczekiwania klientów. Robimy to skutecznie, co potwierdzają wyniki badania IBRiS, w których po raz kolejny jesteśmy zdecydowanym liderem – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Polacy świadomie wybierają stacje paliw, a jednym z decydujących czynników jest zaufanie. Stacjom ORLEN ufa ponad 60 proc. badanych. Jeszcze wyższy, o 3 proc., wynik PKN ORLEN uzyskał wśród aktywnych kierowców. Wpływ na to ma z pewnością najwyższa jakość paliwa, na którą wskazało aż 80 proc. osób i wysoka jakość obsługi, którą doceniło niemal 90 proc. badanych. Stacje ORLEN cieszą się także największą sympatią – lubi je ponad 60 proc. Polaków. To wynik wyższy niż dwóch kolejnych marek łącznie.

Badanie IBRiS potwierdziło, że Polacy coraz częściej korzystają ze stacji nie tylko jako miejsca do tankowania paliwa. Obecnie pełnią one również rolę kawiarni i restauracji, czy sklepów spożywczych. PKN ORLEN pozostał liderem wśród koncernów nie tylko pod względem jakości paliwa i obsługi, lecz także oferty produktowej. Za najlepszą uznało ją 53 proc. ankietowanych, którzy docenili szeroki wybór asortymentu.

Stacje ORLEN wyróżniają się także profesjonalizmem, prestiżem i innowacyjnością. Na profesjonalizm wskazało aż 83 proc. ankietowanych i 84 proc. aktywnych kierowców. Za prestiżowe uznało je ponad 60 proc. osób, czyli o połowę więcej niż kolejnych w zestawieniu sieci. Z kolei przeszło 70 proc. badanych podkreślało, że ORLEN to sieć innowacyjna, która rozwija się najszybciej i najbardziej dynamicznie.

Przykładem są wdrożone ostatnio nowoczesne rozwiązania, podwyższające standardy obsługi. Na wybranych stacjach ORLEN, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, wsparciem dla kierowców są Mobilni Kasjerzy, z których jeden usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako „Szybki Pas”. Umożliwiają one zapłatę tylko za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy.

Odwiedzający stacje ORLEN mogą korzystać także z aplikacji VITAY z usługą ORLEN Pay. Pozwala ona zapłacić za tankowanie od razu po odłożeniu nalewaka. Zaletą takiej płatności jest samoobsługa, szybkość, otrzymywanie faktury na podane przy rejestracji konto e-mail oraz naliczenie punktów VITAY.

Sprawne tankowanie na stacjach ORLEN odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją ORLEN PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu. Na blisko 300 stacjach ORLEN powstały także Mobilne Kasy przy drzwiach wejściowych do budynków. To tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie.

