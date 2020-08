Maseczki w szkołach? Wielka Brytania ma plan

Uczniowie szkół średnich w Anglii na terenach, gdzie wprowadzono dodatkowe restrykcje w związku z epidemią koronawirusa, będą musieli zakrywać twarz na korytarzach i na innych przestrzeniach wspólnych - ogłosił we wtorek wieczorem brytyjski rząd.

Dyrektorzy pozostałych szkół średnich będą mieli wolną rękę w kwestii decyzji o wprowadzeniu obowiązku zasłaniania twarzy. W obu przypadkach wytyczne dotyczą tylko korytarzy i innych przestrzeni wspólnych, a nie sal lekcyjnych.

„Naszym priorytetem jest bezpieczny powrót dzieci do szkoły. Na każdym etapie słuchaliśmy najnowszych porad medycznych i naukowych. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z nowych rad Światowej Organizacji Zdrowia. Na terenach lokalnych zamknięć dzieci powyżej siódmej klasy powinny zasłaniać twarz w pomieszczeniach wspólnych. Poza tymi strefami maseczki nie będą wymagane w szkołach, choć szkoły będą miały swobodę we wprowadzaniu środków, jeśli uznają, że jest to właściwe w ich konkretnej sytuacji. Mam nadzieję, że te kroki dadzą rodzicom, uczniom i nauczycielom dalsze poczucie bezpieczeństwa” - oświadczył brytyjski minister edukacji Gavin Williamson.

Tym samym brytyjski rząd zmienił zdanie w kwestii zasłaniania twarzy w szkołach, bowiem do tej pory wytyczne rządowe mówiły, iż zasłanianie twarzy przez uczniów nie jest konieczne.

Rząd znalazł się jednak pod presją ze strony szkół i organizacji nauczycieli, zwłaszcza po tym, jak we wtorek rano decyzję w tej sprawie ogłosił rząd Szkocji. Tam zasłanianie twarzy będzie obowiązkowe od najbliższego poniedziałku we wszystkich szkołach średnich na korytarzach i na innych przestrzeniach wspólnych, a także w autobusach szkolnych.

Następnie podobną decyzję ogłosił rząd północnoirlandzki, choć w tym przypadku jest ona zaleceniem, a nie nakazem, zaś rząd walijski poinformował, że decyzję ogłosi w środę, ale należy się spodziewać, że będzie to co najmniej rekomendacja do zasłaniania twarzy.

W miniony weekend Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła swoje wytyczne i ogłosiła, że dzieci powyżej 12. roku życia również powinny zasłaniać twarz, jeśli nie jest możliwe, by utrzymywały zalecany dystans społeczny.

Zalecenia brytyjskiego rządu odnośnie edukacji dotyczą tylko szkół w Anglii, po w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa edukacja pozostaje w kompetencjach regionalnych rządów. Również daty rozpoczęcia roku szkolnego są różne. W Szkocji wszyscy uczniowie już wrócili do szkół, w Irlandii Północnej na razie tylko uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, zaś pozostali mają wrócić 31 sierpnia. W Anglii i Walii początek roku szkolnego będzie 1 września.

W Anglii dodatkowe restrykcje z powodu koronawirusa obowiązują obecnie na terenie kilkunastu miast i miejscowości, przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju.

