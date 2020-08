Rzemiosło nie umarło! I ma się bardzo dobrze!

Czego potrzebuje polskie rzemiosłow w XXI wieku? Z pewnością nowej ustawy, ale też ochrony znaków i symboli towarowych. O tym rozmawiali uczestnicy panelu „Rzemiosło drogą do potęgi przemysłowej” podczas III Edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Choć przez wiele lat starano się złożyć polskie rzemiosło do grobu, to jednak starania te nie tylko okazały się nieskutecznie ale pokazało coś zgoła odwrotnego - siłę polskiego rzemiosła.

Jednak to rzemiosło potrzebuje zmian uistawowych, czy też - całkiem nowej ustawy, bowiem dotychczasowa, wywodząca się z 1989 roku jest już kompletnie nieprzystająca do obecnych realiów.

Jak wskazuje Olga Ewa Siemieniuk, wiceminister rozwoju, nowa ustawa była niezbędna, zwłaszcza, że czas pandemii ujawnił, iż gdy wielcy usługodawcy musieli zamknąć swoje ośrodki, to rzemieślnicy zaczęli dostarczać tak niezbędne maseczki, przyłbice, produkty ochronne etc. To pokazało, że Polska ma potencjał jeśli chodzi o rzemiosło i ta nowa ustawa jest odpowiedzią na to, czego potrzebują polscy rzemieślnicy - wskazuje wiceminister.

Ale rzemiosło to też ochrona technologii, rozwiązań a nawet… rozpoznawalnych wizualnie znaków! O tym mówiła Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP. „Jak można zbudować przewagę konkurencyjną? Tworząc coś oryginalnego lub kultywując tradycję, która kontynuuje dawne wzorce i pozwala nam przezwyciężyć konkurencję z rynków azjatyckich - zachęcam do ochrony własności wzornictwa”. Aczkolwiek, mimo nadal dobrych wyników w tej materii, wciąż mogłoby być lepiej!

Z kolei Adam Wika-Czarnowski wskazuje, iż by rzemiosło nie tylko rosło w siłę ale też budowało potęgę naszego kraju istotne są zmiany w szkolnictwie - wzmocnienie (a tak naprawdę - odbudowa) szkolnictwa zawodowego i dywersyfikacja umiejętności - dopiero to pozwoli nam na skuteczne kształcenie tak rzemieślników jak i specjalistów w innych dziedzinach.

Współczesna gospodarka nie musi być oparta tylko, jak postulowano przez lata, o usługi ale musi oferować też możliwość nabywania fizycznych wyrobów rzemieślniczych. To znaczy, że przed rzemiosłem nie tylko liczne wyzwania ale i wspaniała przyszłość.

