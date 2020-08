Bezpłatne środki ochrony dla szkół. Coraz mniej czasu

Blisko 19 tys. szkół złożyło już zamówienie na bezpłatne środki ochrony - płyny i maseczki - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapas płynów i maseczek będzie przekazywany bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia. Przygotowano specjalny formularz, w którym dyrektor powinien określić liczbę uczniów i nauczycieli pracujących w szkole. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia oszacuje wielkość dostawy.

Formularz https://soi.mz.gov.pl/zamowienia/szkoly-zamowienia/ będzie aktywny co najmniej do 10 września, ale MEN zachęca dyrektorów do tego, aby nie czekali i jak najszybciej złożyli zamówienie - tak aby dodatkowe środki ochrony mogły dotrzeć do szkół możliwie jak najszybciej.

MEN, MZ/KG