Prezydent powołał nowych szefów MSZ i MZ

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Zbigniewa Raua na ministra spraw zagranicznych oraz Adama Niedzielskiego na ministra zdrowia. Dziękuję za objęcie tych ważnych urzędów w trudnych czasach i proszę o kontynuację polityki prowadzonej przez poprzedników - mówił Duda do nowych ministrów

W miniony wtorek rezygnację z funkcji ministra zdrowia złożył Łukasz Szumowski. Z kolei w ubiegły czwartek Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji szefa resortu dyplomacji. Tego dnia o nominacjach Raua i Niedzielskiego na funkcje ministerialne poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda gratulował nowym ministrom i dziękował im za „objęcie tych niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach”.

Zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są dzisiaj te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie powoduje, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy - mówił prezydent.