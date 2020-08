Premier o sytuacji na Białorusi i potencjalnych sankcjach

W środę będę rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o sytuacji na Białorusi i m.in. na temat sankcji – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że w środę odbędzie rozmowę z kanclerz Merkel nt. Białorusi.

Podkreślił też, że jest w stałym kontakcie z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. „To są rozmowy, które mają przyciągać uwagę do Białorusi. Bardzo się cieszę, że robimy to w synchronizacji z naszymi przyjaciółmi litewskimi, którzy odgrywają tutaj bardzo pozytywną rolę” – dodał.

„Jeśli chodzi o sankcje, rozmawiamy o sankcjach w formacie europejskim i również chcemy, żeby były one poważne, żeby były poważnie traktowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Dlatego 20 czy 30 osób, które miałyby otrzymać zakaz wjazdu na teren UE, to jest dla nas zdecydowanie za mało. My będziemy rozmawiali, choćby dzisiaj podczas mojej rozmowy z kanclerz Merkel poruszę kwestię sankcji” – oświadczył Morawiecki.

PAP/kp