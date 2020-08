Trzecie urodziny telewizji wPolsce.pl! [RELACJA NA ŻYWO]

RELACJA. Trzecie urodziny telewizji wPolsce.pl! Zapraszamy do wspólnego świętowania. „Dla nas prawda nadal będzie najważniejsza”.

Telewizja wPolsce.pl obchodzi swoje trzecie urodziny. Redakcja telewizyjna Grupy Medialnej Fratria zaprosiła Pracowników, Przyjaciół i Gości na świętowanie tej wyjątkowej rocznicy w Warszawie. Impreza urodzinowa połączona będzie z uroczystym wręczeniem nagród telewizji wPolsce.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji.

Wręczenie „Złotych Kamer”

Pierwszym laureatem został Marcin Mastalerek:

Dziękuję. Będę te nagrodę pamiętał do końca życia. To pierwsza nagroda w moim życiu i pewnie szybko kolejnej nie dostanę. Dlatego ta zapadnie w pamięć. Działam teraz w piłce nożnej. Chciałem kiedyś zostać piłkarzem, ale mi się nie udało. Wiem jednak, że gdy drużyna osiąga sukces, to przychodzi trudny czas. Zawodnicy zaczynają się między sobą kłócić. Działacze przypisują sobie sukcesy. Wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, że ta zasada działa nie tylko w piłce nożnej. I po zwycięstwie zawsze musi być refleksja — powiedział odbierając statuetkę.

Przemawiał Michał Karnowski:

Trudno się na tym rynku telewizyjnym poruszać. Jest bardzo konkurencyjny. To, że przez trzy lata już funkcjonujemy, że rosną zasięgi, że marka jest coraz bardziej rozpoznawalna, to zasługa całego zespołu. (…) Staramy się wyróżniać ludzi, którzy są na dobrej fali wznoszącej i za jakiś czas znajdą się w pierwszy szeregu polskiego życia publicznego — mówił.

