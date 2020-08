Trzecie urodziny telewizji wPolsce! Przyznano "Złote Kamery"

Telewizja wPolsce.pl obchodzi swoje trzecie urodziny. Redakcja telewizyjna Grupy Medialnej Fratria zaprosiła Pracowników, Przyjaciół i Gości na świętowanie tej wyjątkowej rocznicy w Warszawie. Impreza urodzinowa połączona będzie z uroczystym wręczeniem nagród telewizji wPolsce.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji.

Wręczenie „Złotych Kamer”

Nagrodę otrzymał Paweł Jabłoński - wiceminister spraw zagranicznych.

Jest dla mnie ważnym, że to wyróżnienie otrzymuje od państwa. Od lat robicie to, co w naszym krajobrazie medialnym jest niezmiernie potrzebne - odkłamujecie rzeczywistość i jesteście odtrutką na te fałszywe opowieści o Polsce. Bez państwa stałej walki o prawdę, na pewno współczynnik prawdy w dyskursie krajowym byłby dużo niższy. To co robicie, to budowa mediów, które już na stałe są zapisane w naszym krajobrazie politycznym i medialnym — mówił Jabłoński.

Wyróżnienie przyznano sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcinowi Warchołowi.

Nie byłoby mnie w polityce, gdyby nie pan minister Zbigniew Ziobro i chciałbym mu z tego miejsca serdecznie podziękować. Trafiłem do polityki jako asystent w gabinecie politycznym. Dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Możemy razem realizować reformę polskiego sądownictwa — powiedział.

Dziękuję telewizji wPolsce.pl, dziękuję waszemu portalowi. Realizujecie wielką misję głoszenia prawdy dla naszych rodaków. Chciałbym życzyć wam odwagi, która prezentujecie. Wrogowie wolności czekają na marazm, na bezczynność. Nie możemy sobie na to pozwolić — dodał.

„Złota kamerę” odebrał Krzysztof Sobolewski:

Jesteśmy po ciężkim okresie kampanii. Wszystkie je przeszedłem jako pełnomocnik wyborczy, członek sztabu wyborczego. Dlatego ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa. Również dlatego, że nigdy żadnej nie dostałem. Tak jak kolega Marcin Mastalerek, moją pasją jest piłka nożna. Być może po zwycięstwach następuję rozprężenie i ktoś myśli, że to dzięki niemu udało się wygrać. Ale zawsze wtedy pojawia się kapitan, szef, właściciel. Bogu dzięki, takiego szefa, kapitana i właściciela mamy w osobie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mam pewność, że nasz kapitan będzie nas prowadził ku kolejnym zwycięstwom — mówił polityk PiS.

Jako druga statuetkę odebrała minister Anna Schmidt-Rodziewicz:

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. (…) Chciałabym podziękować osobie, która siedemnaście lat temu dała mi szansę wejścia do świata polityki. Osobie, która w każdym działaniu, które podejmuje pozostaje inspiracją i wzorem do naśladowania. Osobie, która nas, młodych polityków uczy i pokazuje jaka powinna być Polska naszych marzeń. Dziękuję wielkiej osobie, która nieustannie mnie inspiruje. Dziękuję prezesowi mojej partii. mojemu politycznemu mentorowi, Jarosławowi Kaczyńskiego. Chcę też podziękować drugiej szczególnej osobie. Dziękuję szefowi naszego rządu, premierowi Mateuszowi Morawieckiego. Osobie, która jest tytanem organicznej pracy u podstaw. Dziękuję za możliwość bycia częścią biało-czerwonej drużyny. Żyjemy w dziwnych czasach. W czasach, w których mniejszość próbuje narzucić swoje prawa większości. W czasach, w których uniwersalne wartości, pewne grupy próbują wskazać jako te, które należy uznać za passe.

Pierwszym laureatem został Marcin Mastalerek:

Dziękuję. Będę te nagrodę pamiętał do końca życia. To pierwsza nagroda w moim życiu i pewnie szybko kolejnej nie dostanę. Dlatego ta zapadnie w pamięć. Działam teraz w piłce nożnej. Chciałem kiedyś zostać piłkarzem, ale mi się nie udało. Wiem jednak, że gdy drużyna osiąga sukces, to przychodzi trudny czas. Zawodnicy zaczynają się między sobą kłócić. Działacze przypisują sobie sukcesy. Wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, że ta zasada działa nie tylko w piłce nożnej. I po zwycięstwie zawsze musi być refleksja — powiedział odbierając statuetkę.

Przemawiał Michał Karnowski:

Trudno się na tym rynku telewizyjnym poruszać. Jest bardzo konkurencyjny. To, że przez trzy lata już funkcjonujemy, że rosną zasięgi, że marka jest coraz bardziej rozpoznawalna, to zasługa całego zespołu. (…) Staramy się wyróżniać ludzi, którzy są na dobrej fali wznoszącej i za jakiś czas znajdą się w pierwszy szeregu polskiego życia publicznego — mówił.

Prawda jest najważniejsza

Głos zabrała redaktor naczelna wPolsce.pl, Agata Rowińska.

Trzy lata telewizji wPolsce.pl to jeden wielki, ogromny, prawdziwy maraton polityczny. Wybory samorządowe, wybory parlamentarne, wybory do europarlamentu, wybory prezydenckie. Był to dla nas ogromny test. Udowodniliśmy, że dzięki pasji, zaangażowaniu, wytrwałości i konsekwencji mogliśmy osiągnąć to, co osiągnęliśmy — powiedziała. Mamy coraz lepsze wyniki. Idziemy jak burza. Rośnie nam oglądalność, rośnie też rozpoznawalność. Wielu posłów, którzy z nami rozmawiali, już nie chcą z nami rozmawiać. Uciekają przed naszą kostką. Jest ona też dzięki portalowi wPolityce.pl i tygodnikowi „Sieci”, które pomogły w stworzeniu tej telewizji. To tytaniczna praca całego zespołu. Pracuję z ludźmi pełnymi pasji. Jeżeli mówimy o sukcesie, to jest on nasz wspólny. (…) Dla nas prawda nadal będzie najważniejsza. Zgodnie z naszym hasłem, będziemy pilnować Polski — dodała.

Galę prowadzą Agnieszka Ponikiewska oraz Marek Pyza.

za: wPolityce.pl

Więcej: RELACJA. Trzecie urodziny telewizji wPolsce.pl! Przyznano „Złote Kamery”. „Dla nas prawda nadal będzie najważniejsza”