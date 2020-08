Bezos przekracza kolejne granice. Ma coraz większy majątek

Jeff Bezos jest pierwszym biznesmenem, którego majątek przekroczył 200 miliardów dolarów. Jego bogactwo urosło do rozmiarów nieosiągalnych do tej pory dla innych

Bezosowi zajęło łącznie 26 lat - od założenia Amazona aż do teraz - dojście do majątku rzędu 200 mld dol. To daje, w uśrednieniu, bogacenie się o 21,07 milionów dol. dziennie - czytamy na portalu Business Insider.

Do tego przyczynił się olbrzymi sukces Amazona na giełdzie. Bezos posiada 11,1 proc. akcji w koncernie, a obecnie kurs spółki to 3356 dol.

Spółka powstała w 1994 roku, a trzy lata później zadebiutowała na giełdzie. „Forbes” szacował wtedy majątek prezesa na 10 mld dol. Kolejnych 18 lat zajęło Bezosowi dziesięciokrotne pomnożenie tej kwoty - w 2017 r. jego fortuna przebiła 100 mld dol. Z kolei osiągnięcie 200 mld dol. zajęło mu już tylko trzy lata. To pokazuje tempo rozwoju Amazona i nie jest wykluczone, że wkrótce pobije kolejne rekordy.

PAP/KG