Niedzielski: Nowe zasady kwarantanny i izolacji

Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji; po południu przedstawimy pakiet rozwiązań, będzie to m.in. skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację” - zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.

Zapowiedział, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. „Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego okresu kwarantanny” - podkreślił Niedzielski.

PAP/kp