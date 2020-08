Ropa czy olej kuchenny? Niektóre rafinerie w USA już wybierają

Rafinerie zawsze produkowały paliwo z ropy naftowej. Jednak spadek popytu na benzynę od początku pandemii koronawirusa spowodował, że kilka firm rafineryjnych przyspieszyło plany modernizacji obiektów do produkcji tzw. odnawialnego oleju napędowego wytwarzanego m.in. ze zużytego oleju jadalnego z restauracji fast-food.

Reuters.com podaje, że zakłady te twierdzą, że ta zmiana pomaga, ponieważ pozwala im wykorzystać lukratywne federalne i stanowe zachęty do produkcji paliw niskoemisyjnych w czasie, gdy spadający popyt na paliwo obniżył marże zysku na paliwa konwencjonalne, takie jak benzyna.

Firmy, które niedawno ogłosiły działania w zakresie produkcji odnawialnego oleju napędowego, to CVR Energy (CVI.N), Marathon Petroleum Corp (MPC.N), Phillips 66 (PSX.N) i HollyFrontier Corp (HFC.N).

Na przykład planowana konwersja rafinerii Phillips 66 w Rodeo w Kalifornii ma „przynieść duże zyski dzięki sprzedaży produktów o wysokiej wartości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych zakładu” - podała firma w oświadczeniu. Oczekuje się, że projekt zostanie uruchomiony dopiero w 2024 r.

Odnawialny olej napędowy spala się czyściej niż konwencjonalny olej napędowy i rafinerie mogą go wytwarzać, przekształcając jednostki do produkcji benzyny w urządzenia do hydrorafinacji, które potrafią przetwarzać olej sojowy lub zużyty tłuszcz kuchenny.

Reuters.com informuje, że w Kalifornii taka konwersja może oznaczać duże pieniądze. Zgodnie z prawem rafinerie produkując odnawialny olej napędowy, który ma niższą emisję dwutlenku węgla niż paliwa kopalne, mogą sprzedawać je innym producentom paliw z zyskiem. Oregon ma podobny program kredytowy, a kilka innych stanów USA również opracowuje standardy w tym zakresie.

Polityka federalna zachęciła również rafinerie do produkcji odnawialnego oleju napędowego poprzez konkretne bodźce. Ale branża oczekuje więcej federalnych impulsów dla odnawialnych źródeł energii, jeśli demokratyczny kandydat na prezydenta Joe Biden, zwolennik wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, wygra wybory prezydenckie w listopadzie.

