Chcesz sprzedać olej opałowy? Zarejestruj się!

Firmy, które od 1 września br. chcą sprzedawać olej opałowy muszą się zarejestrować - mówi zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów Robert Michalski. Obowiązek rejestracji ciąży też na tych, którzy chcą olej opałowy kupować.

Jak powiedział zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF Robert Michalski, przedsiębiorcy, którzy od 1 września br. chcą sprzedawać paliwa opałowe, głównie olej opałowy, muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego, dokonać tzw. rejestracji uproszczonej.

Do rejestru muszą się też wpisać wszyscy nabywcy oleju opałowego, zarówno firmy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające to paliwo do celów grzewczych.

„Obrót olejami opałowymi będzie mógł odbywać się tylko i wyłącznie między podmiotami zarejestrowanymi, sprzedającymi i kupującymi, bez względu na to, jaki status one posiadają” - powiedział Michalski.

Tłumacząc przesłanki wprowadzenia zmian, z-ca dyrektora ocenił, że przenoszą one Polskę „z papierowego wieku XX” do „cyfrowego wieku XXI” i służą zmniejszeniu formalności. Dotychczas, do końca sierpnia br., podmioty nabywające olej opałowy muszą podpisywać papierowe oświadczenie informujące, ile paliwa kupiono i deklarować, że zostanie ono przeznaczone do celów grzewczych.

Michalski przypomniał, że olej opałowy ma bardzo podobne parametry do oleju napędowego, ale jest opodatkowany znacznie niższą akcyzą (różnica w podatku to 919 zł za 1000 l). „Dlatego jest czasami wykorzystywany do innych celów niż opałowe, służy nielegalnemu obniżeniu kosztów transportu, np. samochodami ciężarowymi” - powiedział.

Michalski dodał, że zmiana ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie paliw opałowych. Resort finansów liczy, że dzięki zmianie budżet zyska ok. 200 mln zł rocznie. Zdaniem MF, poza legalną sferą ciężko bowiem będzie wprowadzić olej opałowy do obrotu.

Poza tym, jak wyjaśniono PAP, resort finansów uzyska szczegółowe dane na temat liczby podmiotów, które handlują paliwami opałowymi oraz je zużywają. Zgodnie z szacunkami MF obecnie jest ich około 110 tys., a zarejestrowało się ponad 50 tys. Na około dwa tysiące podmiotów pośredniczących w obrocie paliwami opałowymi, zarejestrowało się około tysiąc.

Zdaniem Michalskiego tuż przed końcem sierpnia można się spodziewać większego zainteresowania elektronicznymi rejestracjami. „Jeżeli ktoś się nie zarejestruje przed 1 września br., to będzie mógł dokonać rejestracji po tym terminie. Jednak do tego czasu jako podmiot niezarejestrowany nie będzie mógł ani zrealizować zamówienia na paliwo opałowe, ani kupić takiego paliwa” - poinformował.

Zapewnił, że użytkownicy paliwa opałowego, którzy mają zapasy i chcą je zużyć, mogą to zrobić bez konieczności rejestracji. „Nowe obowiązki wiążą się nie z wykorzystaniem oleju do celów grzewczych, ale z obrotem tymi paliwami” - powiedział przedstawiciel MF.

Michalski zaznaczył, że za nielegalny obrót paliwami opałowymi grozi odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego, ciąży także obowiązek zapłaty podatku w wysokości jak dla paliw silnikowych.

„Rejestr jest elektroniczny, rejestracji można dokonać zza biurka korzystając z Profilu Zaufanego, czy podpisu elektronicznego. Jeśli ktoś ma dostęp do komputera, rejestracja zajmuje nie więcej niż kilka minut” - uważa Michalski.

MF przypomina, że 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tego dnia podmioty te zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców).

Bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U, nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup, ponieważ sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zgodnie z informacją ministerstwa finansów, rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opałowych można dokonać: elektronicznie za pomocą Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych), albo Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne), bądź w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU.

MF wyjaśnia w przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces rejestracji i go nie zakończyły poprzez autoryzację w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, po 1 września 2020 r., nie będzie możliwa sprzedaż lub nabycie tych paliw. MF namawia do dokończenia procesu rejestracji i przypomina, że jego ostatnim etapem jest otrzymanie potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu, niezbędne jest ponowne zgłoszenie rejestracyjne.

