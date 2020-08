Jak sobie radzimy bez mentoli?

Po 100 dniach od zniknięcia tzw. mentoli Polacy zaczęli się przyzwyczajać do zmian. Jakie mają alternatywy?

Jak wskazuje Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu:

Za nami ponad trzy miesiące zakazu sprzedaży papierosów mentolowych, ale to bardzo krótki czas. Nie ma jeszcze pełnych danych sprzedażowych za sierpień, a te za maj są niereprezentatywne, bo zakaz wszedł w życie 20 maja. Tak naprawdę mamy więc dane za dwa miesiące. I one też nie są reprezentatywne, bo w tym czasie dużo się działo na rynku w związku z epidemią. Zmieniały się godziny otwarcia sklepów, dostępność placówek handlowych, funkcjonowanie hurtowni

Choć nie mamy oficjalnych danych rynkowych (jeszcze) to warto wskazać, iż Polacy bez mentoli sobie radzą i mają alternatywy. 2 proc. badanych przez Forum Konsumentów palaczy „mentolizuje” sobie papierosy samemu, są też smakowe karty aromatyzujące, czy kapsułki smakowe. Alternatywą mogą być też e-papierosy, oferujące rozmaite, w tym miętowe smaki.

Kwitnie też, jak zwykle, szara strefa. Jak opisuje Ptaszyński:

Istnieje zagrażanie wzrostem szarej strefy, bo ze sprzedaży zniknęła ważna kategoria produktów, a jeżeli znika jakaś kategoria produktów, a są one dostępne w niskiej cenie za granicą, to zostają spełnione przesłanki do rozwoju szarej strefy. To dotyczy każdego produktu