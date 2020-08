Co dalej z lotniskiem w Modlinie? „Sytuacja stała się tragicznie zła"

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zgodziło się na zaciągnięcie pożyczki i kredytu przez lotnisko w Modlinie. PPL jako wspólnik w spółce, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności, blokował dotychczas pomysły pozyskania kapitału inną drogą, np. w przez emisję obligacji czy podniesienie kapitału zakładowego - czytamy w Business Insider.

Udzielona teraz zgoda nie zapowiada jednak odwilży i zmiany stanowiska w pozostałych kwestiach.

W ostatnich propozycjach port lotniczy Modlin przedstawił propozycję udzielenia pożyczki przez podmiot komercyjny, która z kolei byłaby uwarunkowana udzieleniem dalszego znacznie większego kredytu przez bank komercyjny. Z tego względu nie występuje ryzyko pomocy publicznej dla spółki, niewymagane jest także żadne zaangażowanie finansowe PPL ani nie występuje osłabienie pozycji PPL jako wspólnika. Stąd też PPL wyraził zgodę na zaciągniecie takich zobowiązań przez PL Modlin - wyjaśnia Piotr Rudzki, rzecznik prasowy PP „Porty Lotnicze”, w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska.

Tymczasem przedstawiciele Modlina podkreślają, że to właśnie podniesienie kapitału zakładowego spółki jest dla niej najlepszym rozwiązaniem. Pożyczkę i kredyt trzeba będzie bowiem spłacić wraz z odsetkami, a podniesienie kapitału zakładowego - już nie. PPL uważa jednak inaczej.

Rudzki dodaje, że przedmiotem ostatniego zgromadzenia wspólników było między innymi podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki. - Oznacza to, że sytuacja finansowa portu, już wcześniej zła, stała się tragicznie zła. Na historyczne generowane straty nałożyły się jeszcze restrykcje i ograniczenia wprowadzane w ruchu lotniczym, który w Polsce, pierwszej połowie roku spadł średnio o 64 proc., a na samym lotnisku w Modlinie nawet o 69 proc. - stwierdza.

Business Insider.com/gr