Morawiecki: Polacy potrafili jednoczyć się we wspólnej walce z komunizmem

W 40. rocznicę strajków i powstania „Solidarności”, wspominamy tamten czas, kiedy Polacy potrafili zjednoczyć się we wspólnej walce z systemem komunistycznym - napisał w piątek wieczorem na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek odbędą się centralne uroczystości 40. rocznicy Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ „Solidarność”. W piątek premier Morawiecki napisał na Facebooku, że ma „osobisty, szczególny powód, by wspominać, bowiem we Wrocławiu, mój Śp. Ojciec Kornel Morawiecki został patronem skweru”.

To miejsce i jego okolice były świadkami walk podziemia solidarnościowego. Prawie dokładnie z tego miejsca padły strzały zomowców w kierunku demonstrantów 31 sierpnia 1982 roku. Pomiędzy skwerem a Pl. Św. Mikołaja było miejsce koncentracji sił ZOMO. Tutaj także znajdowała się milicyjna wyrzutnia granatów gazowych użyta do rozpędzania demonstrantów. Przy pobliskiej uliczce będącej częścią Pl. Świętego Mikołaja, był postój taksówek bagażowych. Wielokrotnie korzystaliśmy z tego transportu, by przewozić potrzebne rzeczy do druku, np. powielacz czy papier. Niedaleko od tego miejsca mieszkał Pierwszy Drukarz Stanu Wojennego, Wiesiek Moszczak i jego małżonka, Joanna. Do ich mieszkania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku weszli zomowcy wraz z drzwiami, które po prostu wyłamali, ale Wieśka nie zastali. A Wiesiek wtedy już się ukrywał, by kilkanaście godzin później drukować razem z Romkiem Lazarowiczem pierwsze wojenne „Z Dnia na Dzień - napisał premier.