To będzie największe wydarzenie roku w świecie finansów. Chiński gigant atakuje

Ant Group - finansowe ramię Alibaby, chińskiego giganta e-handlu - złożyło dokumenty przed swoim debiutem giełdowym. To może być największe IPO w historii, jeśli chodzi o zebraną na debiucie kwotę pieniędzy - podaje Busieness Insider

I niewątpliwie będzie to wydarzenie roku w świecie finansów, bo chińska firma płatnościowa zapewne będzie wyceniana od razu po wejściu na giełdę na poziomie największych amerykańskich banków.

Ant Group to fintech, który zajmuje się głównie mobilnymi płatnościami, choć oczywiście nieustannie poszerza zakres usług. To właśnie do Ant należy słynne Alipay - czyli jedna z najpopularniejszych na świecie platform do płatności mobilnych. Największym udziałowcem spółki jest gigant e-handlu Alibaba, posiadający 33 proc. w Ant Group, kontrolowany przez drugiego najbogatszego Chińczyka - Jacka Ma. Pozostali udziałowcy Ant to 29 wczesnych inwestorów, managerów i pracowników, ale grupę tę również kontroluje Ma.

