Lisiecki: Trzaskowski nie nadaje się na prezydenta

Poseł Paweł Lisiecki (PiS) dla portalu wPolityce.pl: Obecny włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski w moim przekonaniu nie nadaje się na tę funkcję, ale do wprowadzenia zarządu komisarycznego muszą być spełnione konkretne przesłanki.

Paweł Lisiecki: Problem z zarządem komisarycznym jest taki, że może być on wprowadzony w momencie kiedy albo organ, albo prezydent rażąco łamie prawo mimo tego, że organy centralne, premier nawołuje go do zaprzestania łamania prawa. Druga możliwość to podanie się prezydenta do dymisji – wówczas jest wakat na stanowisku prezydenta i wtedy Prezes Rady Ministrów mianuje komisarza.

Jeżeli chodzi o prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to ewidentnie kompletnie sobie z sytuacją nie radzi. Zresztą dla niego ta funkcja prezydenta Warszawy, która chyba miała być odskocznią do tego, aby pójść gdzieś wyżej, do Brukseli, albo w jakieś inne bardziej eksponowane miejsce, ewidentnie mu ciąży i stanowi dla niego problem. Funkcja włodarza jednostki organu samorządowego, w tym wypadku prezydenta miasta wymaga naprawdę bardzo dużo po pierwsze zaangażowania a po drugie – cierpliwości i pomysłowości.

Natomiast jeśli ktoś się do tego nie przykłada i ceduje to wszystko na swoich zastępców, a właściwie na dyrektorów biur, to efekty są takie, jak na załączonym obrazku.

Czy nie istnieją jednak przesłanki do odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta? Biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, że on wszystko ceduje na innych urzędników i de facto nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to przecież zaniedbanie czyli złamanie prawa.

Tak, ale tak jak powiedziałem, są konkretne przesłanki znajdujące się w przepisach, w ustawie o samorządzie gminnym, które mówią o tym, kiedy konkretnie może być wprowadzony komisarz. Ja nie ukrywam, że obecny włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski w moim przekonaniu nie nadaje się na tę funkcję, ale tak jak powiedziałem muszą być spełnione konkretne przesłanki. Premier musiałby tutaj zareagować adekwatnie do przepisów i sytuacji. (…)

Rozmawiała Anna Wiejak, wPolityce.pl

