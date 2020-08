Według Wałęsy komuniści to przyjaciele...

W Gdańsku trwają dzisiaj obchody z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Przed Bramą Nr 2 Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa mówił, że… przekonano nieprzyjaciół, by zostali „przyjaciółmi”. Miał na myśli komunistów i esbeków?

To było największe w dziejach Polski zwycięstwo, a ono polegało na pokonaniu starego porządku, a jednocześnie wytworzeniu przekonania tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali. Nigdy nie mieliśmy w takiej walce i w takich osiągnięciach po wygraniu, takiej przyjaźni jak wtedy my stworzyliśmy. Kto to popsuł? - stwierdził, mówiąc o Sierpniu’80, „Solidarności” i obaleniu komunizmu.