Nowy zespół rektorski UW rozpoczął kadencję

Wraz z 1 września czteroletnią kadencję rozpoczął nowy zespół rektorski w Uniwersytecie Warszawskim

Kieruje nim rektor prof. Alojzy Z. Nowak, który jest także członkiem rady programowej „Gazety Bankowej”.

Nowak na stanowisko rektora został powołany 17 czerwca przez Kolegium Elektorów. To 45. rektor w historii UW. Jest związany z uczelnią od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012-2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.

Wśród prorektorów są prof. Sambor Grucza, prof. Ewa Krogulec, prof. Zygmunt Lalak oraz prof. Sławomir Żółtek.

Czytaj też: Prof. Alojzy Z. Nowak nowym rektorem UW

Uniwersytet Warszawski/KG