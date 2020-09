Polscy kierowcy najbardziej ufają stacjom Orlenu

Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 7,6 tys. stacji paliw. Jak wynika z drugiej edycji badania „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”, przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS największym zaufaniem Polaków cieszą się stacje PKN ORLEN. Ufa im aż 62 proc. ankietowanych. Płocki koncern cieszy się także podobnym poziomem sympatii. O dwa pozostałe miejsca na podium rywalizują stacje Shell oraz BP

Według Polskiej Organizacji i Handlu Naftowego najliczniejszą reprezentację spośród stacji paliw stanowią spółki rodzime na czele z PKN ORLEN, do którego należy 1 800 punktów. Dalsze miejsca zajmują BP (575), Grupa LOTOS (506), Shell (415), Circle K (353) oraz Amic (116). Z niezależnych sieci wspomnieć należy jeszcze sieć Moya z 244 stacjami.

Jakim stacjom ufamy?

Chcieliśmy sprawdzić czy Polacy świadomie wybierają stację paliw, z usług której korzystają? Czy wybieramy tę, którą mamy najbliżej domu, czy z jakichś względów oferta jednych odpowiada nam bardziej niż drugich. Co o tym decyduje? Okazało się, że nasze preferencje są w tym względzie bardzo konkretne i sprecyzowane - mówi Marcin Duma, Prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS.

Jak wynika z raportu największym zaufaniem Polaków cieszą się stacje ORLENU. Ufa im 62 proc. ankietowanych. To niemal dwa razy więcej niż kolejnym stacjom należącym do brytyjskiego koncernu BP (32 proc.). Na najniższym miejscu podium znalazł się Shell z poziomem zaufania na poziomie 30 proc. Na dalszych pozycjach uplasował się Lotos (27 proc.), Circle K (20 proc.), Moya (8 proc.) oraz Amic (6 proc.). W porównaniu do ubiegłego roku ORLENOWI udało się poprawić swój wynik o 1 proc. Pozostałe sieci zanotowały niższy o kilka punktów procentowych poziom zaufania.

Wśród ankietowanych wyodrębniono grupę aktywnych kierowców. Oni także największym zaufaniem darzą stacje PKN ORLEN (65 proc. – wzrost o 2 pp. r/r). Na drugim miejscu znalazły się stacje BP (36 proc., spadek o 6 pp.), a na trzecim Shell, na którego wskazała jedna trzecia ankietowanych (spadek o 7 pp.).

A jakie stacje lubimy?

Również jeżeli chodzi o największą sympatię klientów, to bezapelacyjnym zwycięzcą był PKN ORLEN. Stacje płockiego koncernu darzy sympatią 61 proc. Polaków. To aż o 11 pp. więcej niż rok temu. Niemal jedna trzecia respondentów (30 proc.) wskazała na Shell (wzrost o 5 pp. r/r), a 29 proc. na BP (spadek o 3 pp.). Jedna czwarta ankietowanych lubi stacje Lotosu (wzrost o 1 pp.), 14 proc. Circle K (spadek o 2 pp.), a 6 proc. stacje pod marką Moya (spadek o 6 pp.). Na ostatnim miejscu w tym zastawieniu znalazł się Amic (4 proc.), co oznacza spadek aż 15 pp. w stosunku do zeszłego roku.

Wśród aktywnych kierowców także to stacje PKN ORLEN cieszą się największą sympatią (63 proc.). Płocki koncern zanotował wzrost o 5 pp. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. Wynik ORLENU jest większy niż dwóch następnych marek łącznie. Na BP wskazało 32 proc. respondentów (spadek o 13 pp.), a Shell 30 proc. (wzrost o 2 pp.) Stacje Lotos cieszą się sympatią niespełna jednej czwartej aktywnych kierowców (23 proc. – spadek o 13 pp.).

Mat.Pras./KG