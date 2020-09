Sasin: Kopalnie uratuje nasza tarcza finansowa

Czy rząd zamknie kopalnie? Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin był gościem Edyty Hołdyńskiej w telewizji wPolsce.pl

Czy efekt unijnych negocjacji w konteście zielonego ładu jest dobry?

To było maksimum tego, co można było osiągnąć. Nie jesteśmy w stanie sami tej polityki zielonego ładu zablokować. To całkowicie nierealne. Nasza skuteczność w tej sprawie jest, trzeba to wprost powiedzieć, ograniczona również z tego powodu, że bardzo trudno jest znaleźć dziś sojuszników dzisiaj w Europie do tego, aby tą politykę klimatyczną stępić - powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister Aktywów Państwowych.

Dlaczego jest to trudne?

Dlatego, że większość krajów Unii Europejskiej nie ma takiego problemu jak my. My jesteśmy dziś wyjątkiem w Europie mając energetykę bardzo mocno jeszcze opartą na węglu. Wiele lat temu inne kraje wybrały inny model rozwoju swojej energetyki i dzisiaj te nasze oczekiwania, w pewnym sensie rozumiane przez naszych partnerów europejskich, stąd chociażby wynegocjowanie dłuższego okresu od węgla. Przypomnijmy, cała Europa to 2050 r. My mamy to przedłużone do 2060 r. - powiedział minister Aktywów Państwowych.

Jak zaznaczył wicepremier Sasin, musimy sobie w odpowiedzieć na pytanie jak długo jeszcze nasze elektrownie węglowe są w stanie w tak długim okresie pracować, gdy zablokowana jest możliwość inwestowania w energetykę węglową. Tu ma pomóc Polski Fundusz Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju musi w tej chwili pomóc spółkom wydobywczym i to nie tylko Polskiej Grupie Górniczej, która wydobywa węgiel energetyczny, ale również Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która wydobywa nieco inny węgiel, koksujący. On jest potrzebny do produkcji stali, do hut. Tu nie ma problemu ze zbytem, ale ze względu na epidemię koronawirusa i perturbacje z wydobyciem i sprzedażą również ta spółka ma obecnie problemy finansowe.

Jak zaznaczył, w innym przypadku finansowania byłaby to niedozwolona pomoc publiczna.

