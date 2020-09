Pogoda nie odpuszcza. Ubezpiecz samochód od skutków wichur i ulewnego deszczu

Ostatni weekend wakacji nie był dobry dla wielu mieszkańców Polski. Zgodnie z komunikatami IMGW, w niedzielny wieczór przez nasz kraj przeszły burze, grad, silny wiatr oraz ulewne deszcze. Najgorzej było w województwach mazowieckim i łódzkim. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Taka aura musiała przynieść zniszczenia.

Są doniesienia o zerwanych dachach domów, a łamane drzewa spadały wprost na samochody. Należy podejrzewać, że nie wszystkie były ubezpieczone od skutków żywiołów. Idealny byłby tu pakiet OC/AC lub Smart Casco od LINK4, w którym można ubezpieczyć samochód od m. in. skutków pożarów, burz, silnego wiatru, huraganu, powodzi, a nawet lawiny. Znaczy to tyle, że gdy na zaparkowany pod drzewem samochód – w wyniku porywistego wiatru - spadnie drzewo, LINK4 weźmie za to odpowiedzialność. Nie wolno też zapominać o ubezpieczeniu nieruchomości. Optymalny będzie tu wariant, w którym dom lub mieszkanie ubezpieczone jest od wszelkiego ryzyka. Zobacz co to znaczy.

1-Przede wszystkim chronione są mury

To podstawa, bo bez ścian nie ma domu ani mieszkania. Jako mury LINK4 rozumie też, w przypadku domów jednorodzinnych, dach i okna.

2-Pod ochroną są elementy stałe W gołych ścianach trudno jest mieszkać, dlatego LINK4 chroni też np. glazurę, podłogi, stałe wyposażenie łazienek, czyli wszystko czego nie da się zdemontować.

3-Chronione także elementy ruchome Gdy dochodzi do powodzi czy pożaru żywioł zabiera wszystko. Dlatego LINK4 obejmuje ochroną również dobytek np. meble, sprzęt RTV i AGD, przedmioty wartościowe, a nawet ubrania.

4-Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel przewidział nie tylko niszczycielską działalność natury, ale też ludzi. LINK4 będzie chroniło wszystko to, co zostawiasz w domu wychodząc do pracy czy jadąc na wakacje.

5-W cenie polisy ochrona piwnicy, komórki lokatorskiej czy miejsca parkingowego Bo piwnica jest w zasadzie przedłużeniem domu. To właśnie w piwnicy trzymamy często rowery czy kartony z letnimi bądź zimowymi ubraniami. LINK4 chroni je na wypadek szkodliwej działalności żywiołów czy kradzieży.

6-OC w życiu prywatnym Pozwoli uniknąć kłopotów, gdy szkoda dziejąca się w Twoim domu sprawi, że kłopoty będą mieć też sąsiedzi. Chodzi o pęknięte rury, przez które zalany zostanie także sąsiad. Bez OC w życiu prywatnym, to Ty będziesz musiał pokryć koszty remontu w cudzym mieszkaniu. OC w życiu prywatnym zadziała też wtedy, gdy Ty lub Twoje Dziecko zniszczycie komuś smartfon.

7-Assistance domowy w standardzie Współpracujący z LINK4 fachowcy pomogą w drobnych naprawach związanych ze szkodą, którą zgłosisz. Są wśród nich ślusarze, hydraulicy, technicy urządzeń grzewczych, elektrycy, dekarze, szklarze czy stolarze.

8-Pomoc prawna Z LINK4 współpracują też prawnicy, którzy służą ubezpieczonemu poradą prawną, ale – w razie potrzeby – napiszą też opinię czy pismo prawnicze np. pozew, odpowiedź na pozew, wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaprzestania naruszeń, wezwanie do naprawienia szkody oraz reklamacje.

9-Zniżka dla dużych rodzin Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny LINK4 ma 15 % zniżki na ubezpieczanie nieruchomości. Zniżka 10% jest też na ubezpieczenia OC i OC/AC.

Koszt ubezpieczenia nieruchomości zależy od kilku czynników. Są wśród nich jej rodzaj, rok budowy, połażenie czy wielkość. Roczny koszt polisy mieszkaniowej może wynosić już od 145 złotych za cały rok*. Wyliczenia wysokości składki dla własnej nieruchomości można dokonać samodzielnie na stronie www.link4.pl, można też zrobić to podczas rozmowy z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub u jednego ze współpracujących z LINK4 agentów. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Wszystkie produkty LINK4 można kupić bez wychodzenia domu.

*składka wyliczona dla mieszkania położonego w Radomiu, w bloku z 2006 r, I piętro, powierzchnia – 50 m 2, ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, mieszkanie o wartości 200 000 zł