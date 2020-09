E-learning made in Poland - dlaczego warto

Pandemia COVID-19 pokazała, że szkoły muszą być przygotowane na funkcjonowanie także na odległość, a edukacja zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych może być czymś więcej niż tylko jednorazowym rozwiązaniem – i to niezależnie od tego, czy w nowym roku szkolnym placówki zostaną otwarte, będą wciąż realizować nauczanie na odległość czy przejdą na model hybrydowy. Tutaj kluczowe są jednak odpowiednie rozwiązania. Niewielu ludzi, także zajmujących się edukacją, zdaje sobie jednak sprawę, że istnieją dobre, polskie rozwiązania, a nie tylko te oferowane przez globalne korporacje

Jest pewna obawa, że polska edukacja może zostać zdominowana przez rozwiązania zagranicznych firm i koncernów, bo jak w powiedzeniu „cudze chwalicie, swego nie znacie”, choć niewielu o tym wie, akurat na rynku rozwiązań dla edukacji jedne z ciekawszych, nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań oferuje polska firma.

Learnetic SA to niewielka polska firma, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla edukacji już od wielu lat. Dzięki swojemu doświadczeniu i śmiałym pomysłom dokonania firmy zostały docenione nie tylko w Polsce, ale też w ponad trzydziestu innych krajach, w których szkoły, instytucje oświatowe, wydawnictwa i ministerstwa edukacji korzystają na co dzień z narzędzi stworzonych właśnie przez tę firmę.

Jak przeważnie działa nauczyciel w trybie zdalnym? Otwiera skrzynkę pocztową, wpisuje adresy mailowe ok. trzydziestu uczniów i wysyła zadania. Kolejnego dnia odbiera pocztę i otwiera – jeden za drugim – trzydzieści maili z odpowiedziami. Połowa uczniów wpisała rozwiązania w treści wiadomości, a pozostali zrobili to w postaci załączników, niektórzy w pdfie, a jeszcze inni pracę domową wykonali ręcznie, a odpowiedzi zeskanowali. Sprawdzanie zadań zajmie resztę dnia pracy nauczyciela i przynajmniej połowę wieczoru, który miał spędzić na przygotowaniach do kolejnych zajęć. W okolicach dwudziestego maila prawdopodobnie ma już dość.

Alternatywą jest system LMS i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu szkołach na całym świecie zarówno podczas pracy zdalnej, hybrydowej, jak i w trakcie tradycyjnego funkcjonowania placówki.

Czym jest LMS i dlaczego powinien trafić do każdej szkoły?

Platforma edukacyjna typu LMS (ang. learning management system) to podstawowe narzędzie, jakiego potrzebuje każda placówka edukacyjna, do pracy metodą e-learningu czy nauczania na odległość. W przeciwieństwie do wielu innych powszechnie stosowanych metod do nauki zdalnej (np. wysyłanie maili czy zlecanie zadań przez pakiety biurowe) systemy LMS gwarantują bezpieczną i skuteczną edukację i wiele więcej.

Platforma tego typu potrafi gromadzić dane uczniów, jakie powstają podczas ich pracy z treściami interaktywnymi, a następnie je interpretować i automatycznie raportować nauczycielom, dając tym samym szczegółowy wgląd w postępy ucznia, a także umożliwiając szybką reakcję na ewentualne problemy i braki wiedzy podopiecznych. Wszystko to zmniejsza wymiar mechanicznej pracy nauczyciela i pozwala mu skupić się na ważniejszych obszarach, takich jak indywidualizacja edukacji czy kreatywne podejście do zajęć.

LMS daje szkole mnóstwo korzyści. Przede wszystkim integruje wiele potrzebnych w nauczaniu narzędzi w bezpiecznym dla uczniów środowisku oraz oferuje wielowymiarową przestrzeń komunikacji między uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami. LMS poza integracją wielu narzędzi w jeden spójny system informatyczny jest także repozytorium interaktywnych treści edukacyjnych, zapewnia wsparcie organizacji pracy nauczycieli i uczniów, bezpiecznie przechowuje wrażliwe dane osobowe, zapewnia automatyczne ocenianie, szczegółowe raportowanie wyników i postępów uczniów i to nie tylko w danej chwili, ale również w dłuższym okresie pozwala zaobserwować tendencje rozwojowe i poznawcze dziecka – mówi Artur Dyro, prezes polskiej firmy Learnetic.

Korzystanie z prawdziwej platformy e-learningowej podczas edukacji na odległość jest dużo bardziej skuteczne niż półśrodki, takie jak wysyłanie zadań uczniom przez pocztę elektroniczną czy inne komunikatory, a przy tym jest łatwiejsze i zdecydowanie mniej czasochłonne. Wiele szkół nie decyduje się jednak na wprowadzenie takiego systemu w swojej pracy ze względu na brak odpowiedniej wiedzy lub obawę przed wysokimi kosztami. Okazuje się jednak, że korzystanie z rozwiązania LMS nie musi wiązać się dużymi wydatkami. Przykładem takiej platformy jest Dzwonek.pl, który oferuje komplet narzędzi pozwalających na pracę zdalną szkoły. To platforma edukacyjna klasy LMS – rozwiązanie stworzone dla szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, które jest odpowiedzią na zapotrzebowania związane z prowadzeniem zajęć w systemie zdalnym i hybrydowym, a wiele z jej funkcji usprawnia proces zarządzania edukacją także w stacjonarnym trybie pracy placówki – integrując liczne funkcje potrzebne w nowoczesnej edukacji w jedno spójne i efektywne narzędzie.

Dzwonek.pl, czyli kompleksowe narzędzia dla nowoczesnej edukacji

Jakie możliwości otrzymują placówki korzystające z platformy Dzwonek.pl? Przede wszystkim mogą w łatwy sposób odwzorować i zarządzać całą strukturą szkoły w środowisku wirtualnym. Na platformie swoje odbicie znajdują role ucznia, nauczyciela, rodzica, a także poszczególne klasy, przedmioty szkolne oraz wychowawstwo. Co ważne, Dzwonek.pl to także jedyna platforma LMS, która oferuje materiały edukacyjne od różnych wydawców.

W repozytorium platformy znajdują się e-podręczniki, zbiory ćwiczeń, kursy językowe i inne multimedialne pomoce edukacyjne dla każdego etapu szkolnego. Z materiałów korzystać mogą wszyscy użytkownicy platformy – zarówno uczniowie do samodzielnej nauki, jak i nauczyciele do użycia podczas lekcji (np. na tablicy interaktywnej) lub do przydzielania zadań uczniom przez platformę.

Wspomniane zlecanie zadań to jedna z najważniejszych funkcjonalności Dzwonka.pl, która umożliwia realizację edukacji zdalnej asynchronicznej oraz modelu nauczania hybrydowego (blended learning). Platforma umożliwia nauczycielom w łatwy sposób zlecać zadania uczniom w oparciu o bibliotekę edukacyjnych materiałów interaktywnych dostępnych na platformie, a także z wykorzystaniem własnych zasobów i plików. Co więcej nauczyciele mogą następnie w precyzyjny sposób monitorować wyniki oraz stan wiedzy wszystkich swoich uczniów, korzystając z automatycznie generowanych raportów.

Zamiast czasochłonnie otwierać po kolei trzydzieści maili, uruchamia się tylko jedną stronę internetową, gdzie na nauczyciela już czeka gotowy raport z pracy całej klasy i każdego ucznia osobno. Można tu sprawdzić procentowe wyniki z całej pracy podopiecznych oraz każdego pojedynczego zadania. Można także zobaczyć czas, jaki uczeń poświęcił na każde polecenie, a także ile błędów oraz pomyłek popełnił. W razie potrzeby można również ręcznie sprawdzić każdą pracę.

Dzwonek.pl oraz dostępne na niej zasoby można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową – komputery stacjonarne, laptopy, tablety, tablice i monitory interaktywne, a nawet smartfony. Jest to bardzo pomocne, kiedy w szkole lub domu nie ma wystarczającej liczby komputerów. Dodatkowo wszyscy użytkownicy mogą korzystać z zasobów platformy zarówno online, jak i offline – dzięki dedykowanej aplikacji.

Twórcy Dzwonka.pl zadbali także o bezpieczeństwo, chroniąc dane osobowe wszystkich użytkowników platformy, a także umożliwiając bezpieczną komunikację w ramach danej szkoły dzięki wbudowanym modułom czatu i poczty elektronicznej.

Bardzo przydatnym dodatkiem, który mogą docenić bardziej aktywni nauczyciele, jest także integracja platformy Dzwonek.pl z portalem eKreda.pl. Dzięki temu narzędziu każda osoba, niezależnie od umiejętności kodowania, może w łatwy sposób stworzyć własne interaktywne lekcje i zasoby edukacyjne, aby następnie wykorzystać je podczas zajęć lub zlecić ich wykonanie swoim uczniom, np. w postaci pracy domowej. Co ciekawe użytkownicy eKredy.pl mogą korzystać również z materiałów przygotowanych przez innych. W tym momencie na portalu znajduje się ponad 1500 interaktywnych lekcji stworzonych przez polskich nauczycieli.

Dzwonek.pl ulepszono po pandemii

Bazując na doświadczeniach z okresu zamknięcia szkół, twórcy platformy wprowadzili na Dzwonku.pl szereg usprawnień i rozbudowanych funkcji, które stanowią odpowiedź na nowe oczekiwania uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz administracji oświatowej. Funkcje te dostępne są w specjalnym pakiecie Dzwonek.pl Premium.

Najważniejszą nowością jest Wirtualna klasa, czyli bezpieczne i stabilne rozwiązanie pozwalające na prowadzenie wideo-lekcji (zdalna edukacja synchroniczna) oraz aktywizacji uczniów na odległość. Pracując z wirtualną klasą, nauczyciel otrzymuje do dyspozycji także wirtualną tablicę, którą może współdzielić z uczniami, możliwość udostępniania ekranu oraz korzystania z biblioteki zasobów na Dzwonek.pl. Uczniowie mogą natomiast używać czatu, zgłaszać swoją aktywność w postaci wirtualnego „podniesienia ręki”, a także – po wcześniejszym przyzwoleniu przez nauczyciela – korzystać z własnej kamery i mikrofonu.

Nowe funkcje platformy rozwiązują także powszechny kłopot z raportowaniem pracy zdalnej placówki. Szkoły korzystające z Dzwonka.pl w wersji premium gwarantują swoim nauczycielom prosty sposób na dokumentowanie i rozliczanie się z pracy zdalnej. Nauczyciele mogą wygenerować raport dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego podsumowujący ich aktywność na platformie edukacyjnej.

E-learning vs pandemia, czyli jak wygląda zdalna edukacja w Polsce

Podczas zamknięcia szkół i wprowadzenia edukacji na odległość placówki edukacyjne zaczęły poszukiwać narzędzi, które spełnią oczekiwania nauczycieli i uczniów, a przy tym będą bezpieczne i skuteczne. W tym właśnie czasie liczba zarejestrowanych szkół na Dzwonek.pl zwiększyła się trzykrotnie, a na platformie konta założyło blisko 60% wszystkich szkół w Polsce (całych szkół, których rejestracja jest ręcznie weryfikowana).

Jednym z powodów, dla których tak wiele placówek zdecydowało się korzystać z rozwiązania stworzonego przez gdańską firmę jest między innymi bogata biblioteka e- podręczników i innych interaktywnych zasobów edukacyjnych dla różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych dostępna dla wszystkich użytkowników platformy. Dzwonek.pl jest jedynym na rynku rozwiązaniem tego typu, które oferuje publikacje od różnych wydawców i ośrodków edukacyjnych. Na platformie swoje zasoby proponują oficyny np. MAC Edukacja, Klett Polska, Pons, firmy edukacyjne np. Moje Bambino, a także instytucje oświatowe, takie jak ODN Poznań czy fundacja Sztuka Uczenia - komentuje Jacek Świątek z firmy Learnetic.

Duże zainteresowanie portalem Dzwonek.pl wywołała także akcja otwierania zasobów edukacyjnych będąca odpowiedzią na konieczność realizacji nauczania na odległość. W to działanie zaangażowali się wydawcy publikujący swoje treści na platformie. Zaraz po zamknięciu szkół na Dzwonek.pl dotychczas płatne materiały zaczęły być oferowane nauczycielom i uczniom za darmo. Każdego dnia liczba zasobów wciąż rosła, dobijając do liczby 170 dostępnych bezpłatnie zasobów edukacyjnych, które udostępnione zostały na cały okres zamknięcia szkół.

Dzięki platformie edukacyjnej Dzwonek.pl nauczyciele mojej szkoły mogli kontynuować pracę z uczniami w ciekawy i angażujący uczniów sposób. Jestem niezmiernie wdzięczna za bezpłatne udostępnienie zasobów edukacyjnych w tym trudnym czasie i wsparcie techniczne, na które mogłam zawsze liczyć – komentuje Aleksandra Jaworska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Podczas pandemii w rzeczywistość wirtualną przeniosła się nie tylko szkoła, ale też największy konkurs edukacyjny – Kangur Matematyczny, który został zrealizowany w całośc na odległość. Było to możliwe dzięki podjęciu współpracy z twórcami Dzwonek.pl, którzy udostępnili swoją platformę do przeprowadzania konkursu. W tegorocznym Kangurze udział wzięło ponad 250 000 uczniów. Tym samym Kangur Matematyczny 2020 stał się największym w polskiej historii konkursem edukacyjnym przeprowadzonym on-line z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Wdrożenie systemu LMS w codziennej pracy szkoły to duża zmiana. Jest to jednak decyzja, która niesie ze sobą olbrzymią ilość korzyści, a także jest sporym krokiem w stronę nowoczesnej edukacji, takiej dostosowanej do wymagań zarówno współczesnego ucznia, jak i dzisiejszego świata.

