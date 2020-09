Kurtyka: 5,5 mld zł z programów służących energetyce i ekologii

W ciągu minionego półtora roku rządowe programy służące energetyce odnawialnej, klimatowi i ekologii dały gospodarce impuls o wartości 5,5 mld zł - ocenił w środę minister klimatu Michał Kurtyka. Jego zdaniem, impulsem podobnym do rozwoju energetyki rozproszonej będzie rozwój elektromobilności

Podczas jednej z sesji rozpoczętego w środę w Katowicach 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister podkreślił, że dynamiczny w ostatnim okresie - m.in. dzięki rządowemu programowi „Mój prąd” - rozwój energetyki rozproszonej ma charakter bodźca gospodarczego, równomiernie rozłożonego w całym kraju.

Od ostatnich 18 miesięcy impuls - czy to ulgi termomodernizacyjnej, programu „Czyste Powietrze” czy programu „Mój prąd” - to już ponad 5,5 mld zł, które trafiły do polskich rodzin, z efektem multiplikacyjnym do monterów, przedsiębiorców oraz instalatorów odpowiedzialnych za efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii - powiedział Kurtyka, uczestniczący w debacie dzięki połączeniu internetowemu.