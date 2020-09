Kościński: Konsumpcja i eksport głównymi motorami wzrostu gospodarczego

W najbliższych dwóch latach głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki będą konsumpcja prywatna oraz publiczna, eksport i inwestycje publiczne – mówił minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak mówił w środę szef resortu finansów podczas panelu dot. handlu i geopolityki, „popsute” przez pandemię łańcuchy dostaw sprawią, że głównym motorem rozwoju naszej gospodarki przez następne dwa lata pewnie będzie musiała być konsumpcja prywatna. „Polska to jedna z największych gospodarek w Europie, więc możemy sobie pozwolić, że będziemy wykorzystywali ten +motor+” – powiedział.

„Jeśli chcemy, żeby podatnicy w Polsce wydawali jak najwięcej pieniędzy, to nie możemy wyciągać im z kieszeni pieniędzy poprzez podatki” - dodał.

„Dlatego też ciągle powtarzam, że nie ma planu, żeby zwiększać podatki. Mamy też znaczne programy społeczne jak 500 plus, 13 i w kolejnym roku 14 emerytura - to kolejny powód, dlaczego utrzymujemy te programy, chcemy jak najwięcej pieniędzy wpompować do kieszeni potencjalnych konsumentów, żeby mogli te pieniądze wykorzystywać i wyciągać nas z tej recesji” – dodał.