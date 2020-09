122 mln zł do budżetu państwa. Totalizator rozwija segment online

122 mln zł – tyle Totalizator Sportowy przekazał tylko z segmentu online do budżetu państwa w 2019 roku, od stycznia do sierpnia 2020 roku było to już ponad 168 mln zł. Prezes Zarządu Olgierd Cieślik podsumował dotychczasowy rozwój internetowych usług. Ponadto wraz z Piotrem Alickim, prezesem Krajowej Izby Rozliczeniowej omówili również mojeID, które od niedawna funkcjonuje na lotto.pl

Z roku na rok dynamika przyrostu klientów online jest znacząca i zauważalna. Przekłada się to na zwiększone wpływy do budżetu państwa – podkreślał Cieślik podczas konferencji prasowej. - Cały czas się rozwijamy. Wprowadzamy kolejne nowe usługi między innymi takie jak: gra Szybkie600, konto tymczasowe, live kasyno, logowanie za pomocą obrazu twarzy i odcisku na aplikacji mobilnej. Totalizator Sportowy przechodzi duże zmiany technologiczne. To między innymi także wprowadzenie usługi mojeID. Podziękowania dla Prezesa Piotra Alickiego i całego zespołu

Totalizator Sportowy jednak na tym nie zaprzestaje i rozszerza usługę mojeID. Do tej pory wdrożona była w Total Casino – legalnym kasynie internetowym. Od niedawna jest dostępna także w serwisie lotto.pl. mojeID umożliwia zdalne uwierzytelnienie, m.in. poprzez weryfikację wieku za pomocą bankowości elektronicznej. Co najważniejsze – nie jest konieczny skan dowodu osobistego. Usługa jest wdrażana we współpracy z KIR-em.

Rozszerzenie współpracy z Totalizatorem sportowym jest dla nas ważnym krokiem w budowaniu partnerskiej sieci podmiotów komercyjnych, udostępniających swoim klientom możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości. Coraz powszechniejsze wykorzystanie usługi mojeID przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w internecie. W przypadku klientów loterii państwowej, poza aspektami bezpieczeństwa, istotne będzie także wyeliminowanie ryzyka dostępu do gier losowych osobom niepełnoletnim – dodał Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

mojeID działa już w kilku sektorach. Dzięki tej usłudze nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.

KG