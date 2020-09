Premier w kopalni Guido: To perła turystyczna Górnego Śląska

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził zabytkową kopalnię Guido w Zabrzu - To, co tu zobaczyłem, to bardzo realistyczny przykład tego, jak kopalnie pracowały, jak uruchamiano maszyny. To też historia, która unaocznia ogromny wysiłek pracy górników - mówił szef rządu

Chciałem gorąco zachęcić wszystkich, by tu zajrzeli. To bardzo ciekawe miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z pracą górników z przeszłości i również z czasów współczesnych - stwierdził Premier. Jest tu też bardzo dobry przykład współpracy samorządu Zabrza z samorządem wojewódzkim, ale także z rządem. Tutaj wspólnie realizujemy duży program inwestycyjny. Przekazaliśmy ostatnio kolejne 4 mln zł na realizację dużych zmian, które uatrakcyjnią to miejsce. Jest tu wiele atrakcji dla turystów i dla tych którzy chcą zakosztować trochę spokoju pod ziemią i rozmów z przyjaciółmi. Mieści się tu pub, w którym można odpocząć po długich trasach pod ziemią, ale także jest tu miejsce na konferencje dla ponad 100 osób, odbywają się tu nawet pod ziemią śluby - dodał.

Kopalnię Guido założył w 1855 r. pruski magnat przemysłowy Guido Henckel von Donnersmarck. W 1967 r. utworzono tam kopalnię doświadczalną, a w latach 1982-1996 funkcjonował Skansen Górniczy Guid

Kopalnia została otwarta w 1855 r., pracowała do lat 60-tych. Jest to naprawdę perła turystyczna Górnego Śląska.Ta kopalnia realizuje zarówno cele turystyczne, ale także edukacyjne i przymierzam się również do celów naukowych, a o celach rozrywkowych także wspomniałem. Zachęcam bardzo gorąco wszystkich z całej Polski i zagranicy do odwiedzenia tej naprawdę wyjątkowej w skali świata w kopalni Guido w Zabrzu - podkreślił Morawiecki.

Dziś kopalnia jest jedną z największych atrakcji turystycznych woj. śląskiego. Oferuje do zwiedzania ponad 3,5 km podziemnych tras na trzech poziomach – 170, 320 i 355 m. Kopalnią Guido i Sztolnią Królowa Luiza zarządza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

KG