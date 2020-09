Ekologiczne projekty z potencjałem. Mogą przynieść miliony miejsc pracy

Liczba nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wzrosła w Polsce do 256 w 2016 r., czyli o 21 proc. wobec 211 projektów rok wcześniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy" (European Attractiveness Survey). Na te inwestycje przypada w Polsce co najmniej 22 074 miejsc pracy, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r - taki wynik daje Polsce pierwsze miejsce w…